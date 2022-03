মালদা, 7 মার্চ: রয়েছে পড়ার জেদ । তার সামনে বাধা নয় কোনও কিছুই । তাই সকালে মেয়ের জন্ম দিয়ে দুপুরে হাসপাতালেই মাধ্যমিক পরীক্ষার (Madhyamik 2022) খাতা নিয়ে বসে পড়ল মা ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের এই মেয়েকে কুর্নিশ জানাচ্ছে সবাই ।

হরিশ্চন্দ্রপুরের নানারাহি গ্রামের মেয়ে আনজারা খাতুন (malda girl giving exam in hospital just after childbirth)। 18 বছর হতে এখনও চার মাস বাকি । এলাকারই কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ত । একই স্কুলে পড়ার সময় প্রেম হয়েছিল এক ক্লাস উঁচুতে পড়া একটি ছেলের সঙ্গে । একই গ্রামে বাড়ি ওই ছেলেটির । ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ই ওই ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে আনজারা । তবে বিয়ের পর পড়া থামায়নি সে । এরই মধ্যে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে । আজ সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মেয়েটি । তবু পরীক্ষা থেকে সে সরে আসেনি । হাসপাতালেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ ।

আনজারা জানাচ্ছে, “আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলে । কিন্তু সকালেই আমার বাচ্চা হয়। তাই স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না। হাইস্কুলের তরফে হাসপাতালেই আমার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । আমি পড়াশোনা করে ভাল কাজ করতে চাই । স্কুলে পড়ার সময় প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম । তবে আজ পরীক্ষা দিতে কেউ আমাকে বারণ করেনি । আজ বাংলা পরীক্ষা দিচ্ছি ।"

আনজারার বাবা আমির হোসেন বললেন, “14 বছর আট মাস বয়সে মেয়ে গ্রামের একটি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করে । এখন মেয়ের বয়স 17 বছর আট মাস । ওর ভালবাসার পথে বাধা হতে পারিনি । 16 মার্চ ওর বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আজ সকালেই ও সন্তানের জন্ম দেয় । তবে এর জন্য মেয়ের পরীক্ষা বন্ধ হয়নি ।”

আনজারার পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যথাযথ পুলিশি ব্যবস্থা করা হয় । একটি আলাদা ঘরে পরীক্ষা দিচ্ছে সে । তার মানসিক জোরকে কুর্নিশ জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভেন্দু ভক্ত । তিনি বলেন, “মেয়েটি (Girl appears for exam soon after giving birth to a child) আজ সকালেই কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে । তার মধ্যেও সে পরীক্ষা দিচ্ছে । এটা বিশাল বড় ব্যাপার । আমরা তার পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি । সে যাতে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারে, তার জন্য যতদূর ব্যবস্থা করা যায় তা করা হয়েছে ।”

