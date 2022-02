মালদা, 2 ফেব্রুয়ারি : প্রবাদ আছে ‘আশায় বাঁচে চাষা’ ৷ জেলা কংগ্রেসের অবস্থাটাও যেন ঠিক তাই ৷ এর আগেই ইংরেজবাজার পৌরসভার 16টি ওয়ার্ডের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট ৷ মালদা জেলার বামফ্রন্টের আহ্বায়ক 28 জানুয়ারি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটের ময়দানে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে খেলার দিন শেষ ৷ এবার তারা একা লড়াই করবে ৷ কংগ্রেসের তরফে নির্বাচনী আসন রফা নিয়ে কোনও প্রস্তাব এলেও তাদের পক্ষে তা মানা সম্ভব নয় ৷

কিন্তু তারপরেও বামেদের সঙ্গে জোটের দরজা খুলে মঙ্গলবার ইংরেজবাজার পৌরসভার 29টি আসনের মধ্যে 15 টি এবং পুরাতন মালদার 20টির মধ্যে আটটি ওয়ার্ডে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস (Congress Announces Partial Candidates List in English Bazaar and Old Malda) ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই বাজারেও ঘোষিত প্রার্থী তালিকা নিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ধরা পড়েছে ক্ষোভের ছবি ৷ ফলে একটি ওয়ার্ডে প্রার্থী ঘোষণার পরও পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে ৷

মঙ্গলবার মালদা জেলা কংগ্রেসের সদর দফতর হায়াত ভবনে দুই পৌরসভার আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন কার্যকরী জেলা সভাপতি কালীসাধন রায় ৷ উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভায় নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মোত্তাকিন আলম, পুরাতন মালদা পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম, ইশা খান চৌধুরী, আলবেরুনি জুলকারনাইন প্রমুখ ৷

ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদায় আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস

আরও পড়ুন : Habra Municipality on Covid Vaccine : করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলে সম্পত্তি করে ছাড়, ঘোষণা হাবরা পৌরসভার

কালীসাধন রায় জানান, “প্রথম পর্যায়ে আজ আমরা ইংরেজবাজার পৌরসভার 15টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করছি ৷ পুরাতন মালদা পৌরসভায় আটটি ওয়ার্ডের (Partial Candidates List of Congress in English Bazaar Municipality) প্রার্থীদের নাম আজ ঘোষণা করা হচ্ছে ৷ পরবর্তীতে আমরা ইংরেজবাজারের 14টি ও পুরাতন মালদার 12টি ওয়ার্ডের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করব (Partial Candidates List of Congress in Old Malda Municipality) ৷”

তবে এখনও বামেদের সঙ্গে নির্বাচনী জোটের আশা জিইয়ে রেখেছেন মোস্তাক আলম ৷ তিনি বলেন, “দিল্লিতে বিজেপি আর রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাম এবং আমাদের লড়াই ৷ বিগত দিনে আমরা জোটবদ্ধভাবে লড়েছি ৷ যদিও এবার কলকাতা কর্পোরেশনে এই দুই দল আলাদাভাবে লড়েছে ৷ জোটের আশা থাকলেও এখানে ওরা আগে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে আর আমরা অপেক্ষা করতে পারি না... তবে এটা রাজ্যভিত্তিক হয় ৷ বামেরা কলকাতা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ৷ তবে, আমরা এখনও চাইব, পৌর নির্বাচনেও বাম-কংগ্রেস জোট হোক ৷ আমরা এখনও সেই সুযোগ রেখেছি ৷”

আরও পড়ুন : Bangaon TMC Picnic : বনগাঁয় বিজেপির পর ‘চড়ুইভাতি রাজনীতি’ এবার তৃণমূলেও

অন্যদিকে, মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় গোল বাঁধে কংগ্রেসের দলীয় দফতরেই ৷ ইংরেজবাজার পৌরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডে সন্তোষ কেশরীর নাম ঘোষণা হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ ৷ তাঁরা 16 নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসক আক্রাম হোসেনের প্রার্থীপদের দাবি জানায় ৷ পাল্টা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় সন্তোষ কেশরীর সমর্থকরাও ৷ শেষ পর্যন্ত এই পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোত্তাকিন আলম দু’পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন ৷ ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও মোত্তাকিন আলম জানিয়েছেন, “বিতর্কের জন্য 16 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীপদ আমরা পুনর্বিবেচনা করে দেখব ৷ পরে তা ঘোষণা করা হবে ৷’’