মালদা, 15 জুন : বাবা-মা ঘরে ছিলেন ৷ বাইরের উঠোনে নিজের খেয়ালেই খেলছিল তাঁদের 14 মাসের ছেলে ৷ আর তাতেই ঘটল বিপত্তি ৷ খেলতে খেলতে শিশুটি উঠোনে রাখা জলভর্তি বালতির মধ্যে পড়ে যায় ৷ আর সেই জলভর্তি বালতিতে ডুবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে (Child drowns to death after falling into a bucket of water) ৷ এই ঘটনায় শোকের ছায়া মালদার চাঁচলের দক্ষিণ শহর এলাকায়। আজ চাঁচল থানার পুলিশ শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়েছে ৷

মৃত শিশুটির নাম মোতালেফ হোসেন ৷ বাবা রবিউল হোসেন পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ৷ সম্প্রতি ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি ৷ মোতালেফ ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিউল এবং তাঁর স্ত্রী বাড়ির ভিতরে ছিলেন ৷ বাইরের বারান্দায় খেলছিল তাঁদের ছেলে ৷ সেখানে বাড়ির আর কেউ তখন ছিল না বলে জানা গিয়েছে ৷ খেলতে খেলতে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে যায় মোতালেফ ৷ একসময় উঠোনে রাখা জল ভর্তি একটি বড় বালতিতে মুখ ডুবিয়ে দেয় সে ৷ শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে না পেরে, বালতির মধ্যে পড়ে যায় ৷

এ দিকে দীর্ঘক্ষণ ছেলের কোনও সাড়া না পেয়ে ঘরের বাইরে আসেন রবিউল এবং তাঁর স্ত্রী ৷ ছেলেকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তাঁরা ছোটাছুটি শুরু করেন ৷ তখনই তাঁদের নজরে পড়ে, জল ভর্তি বালতির মধ্যে পড়ে রয়েছে তাঁদের ছেলে ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ৷ কিন্তু, চিকিৎসক মোতালেফকে মৃত ঘোষণা করেন ৷

আরও পড়ুন : Mecheda Child Death : গরম জলের পাত্রে পড়ে জখম শিশুর মৃত্যু, মেচেদায় মিষ্টির দোকানে ভাঙচুর

রবিউল হোসেনের ভাই দুলাল হোসেন জানান, “সেই সময় বাড়ির সবাই ঘরে ছিল ৷ বাচ্চাটা খেলতে খেলতে বালতির জলে মুখ ডুবিয়ে দেয় ৷ এর পর বালতির মধ্যে উল্টে যায় ৷ বাচ্চাটার নাম মোতালেফ ৷ বয়স এক বছর দু’মাস ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওকে নিয়ে হাসপাতালে আসি ৷ কিন্তু চিকিৎসক ওকে মৃত ঘোষণা করেন ৷” চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চাটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ এই ঘটনায় পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷