মালদা, 23 মে : দুধের সেরকম কোনও বাজার না থাকলেও মালদা জেলায় রয়েছে ছানা ও ক্ষীরের বাজার । উত্তরবঙ্গের তিন জেলার মধ্যে শুধুমাত্র মালদাতেই এই বাজার রয়েছে । জেলার দুধ উৎপাদকরা বাড়িতে ছানা ও ক্ষীর তৈরি করে এই বাজারে বিক্রি করতে আসেন । প্রতিদিন এই বাজার থেকে 35-40 কুইন্টাল ছানা বিক্রি হয় । কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির বাজার বহাল থাকলেও সম্প্রতি ছানার দাম বেশ পড়ে গিয়েছে । এক কিলো ছানা বিকোচ্ছে 60-70 টাকা কিলো দরে । আর এতেই চরম সংকটে পড়েছেন ছানা ব্যবসায়ীরা (Chhana Traders in Malda are in Financial Trouble due to Low Rate)। উৎপাদনের খরচই উঠছে না তাঁদের । এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছেন মালদার ছানা ব্যবসায়ীরা ।

1982 সালে মালদা শহরের অতুলচন্দ্র কুমার মার্কেটের একাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় ছানা বাজার । প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে দুধ উৎপাদকরা বাড়িতে ছানা ও ক্ষীর তৈরি করে এই বাজারে বিক্রি করতে আসেন । এই জেলায় সরকারি কোনও দুধ কালেকশন সেন্টার না থাকায় এই বাজারেই ছানা ও ক্ষীর বিক্রি করতে বাধ্য হন তাঁরা ।

কিন্তু সম্প্রতি বাজারে ছানার দাম একেবারেই পড়ে গিয়েছে । ছানা বিক্রেতা জগন্নাথ ঘোষের কথায়, "সঠিক দাম না পাওয়ায় ছানা ঠিকমতো বিক্রি করতে পারছি না । ক্রেতারা অনেক কম দাম দিতে চাইছে । এই নিয়ে কিছু বললে যা তা বলছে । বেশি দাম চাওয়ার অভিযোগ তুলে আমাদের অপমান করছে । এখন ছানার দর 60 টাকা কিলো চলছে । এক কিলো ছানা তৈরি করতে চার থেকে পাঁচ কিলো দুধ লাগে । এক কিলো ছানা তৈরিতে 140-145 টাকা খরচ হচ্ছে । এভাবে আমাদের চলছে না । তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, বছর ভর ছানার দাম 160 টাকা কিলোয় বেঁধে দেওয়া হোক ।"

আরেক ছানা বিক্রেতা ঋজু ঘোষ বলেন, "এই বাজারে আমাদের বাপ-ঠাকুরদারাও ছানা বিক্রি করতেন । প্রতিদিন এখানেই ছানা নিয়ে আসি । কিন্তু গত একমাস ধরে দেখছি, ছানার দাম কিলো প্রতি 60 টাকার বেশি হচ্ছে না । অথচ এক কিলো ছানা তৈরিতে 140 টাকার দুধ কিনতে হচ্ছে । এতে আমাদের প্রচণ্ড লোকসান হচ্ছে । তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি, এখানে সরকারিভাবে একটি মিল্ক কালেকশন সেন্টার তৈরি করা হোক । সেখানে জেলার দুধ উৎপাদকরা কিছুটা হলেও দুধ দিতে পারবেন । রাজ্যে যদি আলুর দাম বাড়তে পারে, তাহলে ছানার দাম বাড়বে না কেন ? আমাদের বাজার সমিতির সম্পাদকও এনিয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না । আমাদের দাবি, ছানার দাম ন্যূনতম 160 টাকা কিলো দরে বেঁধে দিতে হবে ।"



যদিও এই বিষয়ে ছানা বাজার সমিতির সম্পাদক নয়ন ঘোষ বলে, "বাজারে লিচু ও আম উঠলে প্রতি বছরই ছানার দাম পড়ে যায় । দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রবণতা রয়েছে । এখানে বাজার সমিতির সম্পাদকের কোনও ভূমিকা নেই । তাছাড়া এখন চাহিদার তুলনায় ছানার জোগানও অনেক বেশি । কারণ, এই সময় গরুর দুধ প্রদানের ক্ষমতা বেড়ে যায় । আমরা সরকারের তরফে কোনও সাহায্যও পাই না । তবে বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে । খুব দ্রুত এনিয়ে আমরা ছানা বিক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব ।"

