মালদা, 14 মার্চ : সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন । এবার কি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ? তাঁর তৃণমূল যোগ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে । তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, খগেনবাবু শুধু নন, আরও অনেক বিজেপি নেতৃত্ব শাসকদলে যোগ দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । যদিও খগেনবাবু গোটা বিষয়টি পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর দাবি, 2011 সাল থেকেই তাঁর নামে এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল (BJP MP Khagen Murmu has Denies Rumours that he will Join TMC) ।

সাংসদকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ঝড়ের সূত্রপাত হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে (Viral Post on Khagen Murmu's TMC Joining) । সেখানকার একাধিক বাসিন্দার পোস্টে খগেন মুর্মুর তৃণমূলে যোগদানের বিষয়টি দেখা যাচ্ছে । এই নিয়ে রাজনৈতিক মহল শুধু নয়, মানুষের মনেও গুঞ্জন । সেই ইস্যুকে আরও উসকে দিয়েছেন তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুরের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গুপ্তা (TMC Claims several BJP Leaders including Khagen Murmu trying to Join their Party)।

বিজেপির খগেন মুর্মুর তৃণমূলে যোগের জল্পনা সোশ্যাল মিডিয়ায়, অস্বীকার সাংসদের

তিনি বলছেন, “এটা কোনও গুঞ্জন নয় । এটাই বাস্তব । উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (BJP MP Khagen Murmu) তৃণমূলে আসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছেন । কারণ, তাঁদের সঙ্গে আর কোনও জনসমর্থন নেই । তাই এই রাজ্যের সব ভোটে বিজেপি ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে । তাই তাঁরা তৃণমূলের আসার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । শুধু খগেন মুর্মু নন, বিজেপির অনেক বিধায়ক ও সাংসদ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য লাইন দিয়ে রয়েছেন । এই নিয়ে দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে ।”

যদিও বিষয়টিকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন খগেনবাবু । তিনি বলেন, “2011 সাল থেকে ওরা আমার নামে এসব প্রচার করে যাচ্ছে । সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন গুঞ্জন তৈরি করাও তৃণমূলের কাজ । কাটমানির ক্ষেত্রে যাতে কোনও বিরোধিতা না হয়, তার জন্য তারা বিরোধীশূন্য রাজ্য গড়তে চায় । তাই ওরা সবসময় বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের যে কোনও উপায়ে তাদের দলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । তবে ওরাও জানে, আমি কখনও তৃণমূলে যাব না । ওরা যদি বলে খুশি হয় তবে হোক । আসলে বিজেপির কর্মী আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই ওরা এসব অপপ্রচার করছে ।”

