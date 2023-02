বাড়ি সিল করা নিয়ে ব্যাঙ্কের রিকভারি এজেন্টদের বক্তব্য

মালদা, 10 ফেব্রুয়ারি: প্রায় 15 বছর আগে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন ৷ কিন্তু সেই লোন আর পরিশোধ করেননি ৷ উলটে রাজনৈতিক প্রভাবশালী হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে মামলা করেছিলেন ৷ সেসব মামলার নিষ্পত্তি হতেই শুক্রবার তৃণমূল নেতার মুড়ির মিল ও বাড়ি সিল করল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ (State Bank of India sealed TMC Leader House and Mill for Non Payment of Loan)৷ রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের আড়াইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি ছিল ওই তৃণমূল নেতার ৷ তবে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে অস্বীকার করলেও ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি এর জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন ৷

ঋণ খেলাপি ওই তৃণমূল নেতার নাম তপন মণ্ডল ৷ তিনি আড়াইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ৷ বাড়ি ওই এলাকার গোবরজনা গ্রামে ৷ ব্যবসা চালু করার কথা বলে তিনি 2008 সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রায় 35 লাখ টাকা ঋণ লোন নেন ৷ কিন্তু সময়মতো লোনের কিস্তি পরিশোধ করছিলেন না ৷ ব্যাংকের তরফে একাধিকবার তাঁকে নোটিশও পাঠানো হলেও তাতে তিনি কর্ণপাত করেননি ৷ উলটে নানা অছিলায় বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷



স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি থেকে আসা রিকভারি এজেন্টরা পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে আজ তপনবাবুর সম্পত্তি সিল করে ৷ এক রিকভারি এজেন্ট সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, "2008 সালে তপন মণ্ডল ব্যাংক থেকে 35 লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন ৷ 2011 সালে তিনি লোন ডিফল্ট করেন ৷ ব্যাংকের তরফে বারবার তাঁকে ঋণ পরিশোধের কথা বলা হয় ৷ অনেক প্রস্তাবও দেওয়া হয় ৷ কিন্তু সেসব প্রস্তাব তিনি মানেননি ৷ বরং বিভিন্ন ধরনের মামলা করেছেন ৷ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ বের করেছেন ৷ ব্যাংকের তরফে সেই মামলা লড়া হয়েছে ৷ মামলাগুলির নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ আজ আমরা তাঁর সম্পত্তি সিল করেছি ৷" আরেক রিকভারি এজেন্ট মুকুল আচার্য বলেন, "আজ ঋণ খেলাপি তপন মণ্ডলের মুড়ির মিল এবং বাড়ি সিল করা হয়েছে ৷ তবে পরবর্তীতে তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ৷"

এদিকে ঘনিষ্ঠ মহলে তপনবাবু জানান, 2008 সালে ব্যবসার জন্য 35 লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তিনি ৷ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁকে সেই সময় দেওয়া হয়নি ৷ শনিবার বিষয়টি নিয়ে লোক আদালতে মীমাংসা হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁর মিল ও বাড়ি সিল করে দিয়েছে ৷ এটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অন্যায় করেছে ৷

আরও পড়ুন : লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ হয়নি, হাসপাতাল সিল করে দিল জেলা স্বাস্থ্যদফতর