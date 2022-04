মালদা, 21 এপ্রিল : নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে মালদায় । এবার 10 বছর বয়সী এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে 50 বছর বয়সী এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে (A man allegedly sexually abuse a 10-year-old girl in Malda) । এই ঘটনায় পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা । যদিও ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্ত প্রৌঢ় । তাঁর খোঁজে চিরুণি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে ।

নির্যাতিতা নাবালিকা স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে । তার বাবা-মা কৃষিজমিতে শ্রমিকের কাজ করেন । অভিযোগ, গতকাল দুপুরে ওই নাবালিকার অভিভাবকরা জমিতে কাজ করতে যান । সেই সময় ঘরে একাই ছিল ওই নাবালিকা । বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে এলাকারই বাসিন্দা নিমাই বিশ্বাস তাকে বিস্কুট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিজের কারখানায় নিয়ে যায় ।

ওই গ্রামেই নিমাইয়ের একটি ঝাড়ু তৈরির কারখানা রয়েছে । সেই কারখানায় তিনি ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন তার বাবা । তিনি আরও জানিয়েছেন, কোনওরকমে নিমাইয়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ি ফিরে আসে মেয়ে । সন্ধেবেলা তাঁরা ঘরে ফিরে দেখেন, মেয়ে অঝোরে কেঁদেই চলেছে । তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সব ঘটনা খুলে বলে । তাঁরা বিষয়টি গ্রামের মাতব্বরদের জানান । তারপর হবিবপুর থানায় নিমাই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁরা নিমাইয়ের কঠোর শাস্তি দাবি করছেন (Malda class four girl molested by 50 years old man) ।

হবিবপুর থানার আইসি অমিতাভ সরকার জানিয়েছেন, ঘটনার পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে অভিযুক্ত নিমাই বিশ্বাস । তাঁর খোঁজে চিরুণি তল্লাশি শুরু হয়েছে । এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । নির্যাতিতা কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষাও করানো হয়েছে ।

