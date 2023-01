কলকাতা,11 জানুয়ারি: শহর কলকাতায় যুবকের রহস্য মৃত্যু। উল্টোডাঙার কাছে চিৎপুর স্টেশনের পাশে একটি জায়গা থেকে মঙ্গলবার রাতে ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে । যুবকের গলার কাছে গভীর ক্ষত আছে বলে জানা গিয়েছে । শরীরের আরও কয়েকটি জায়গায় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে । পুলিশের অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে পুলিশ (Police is collecting CCTV footages of the area)। তাছাড়া ওই যুবক সম্পর্কেও খোঁজ-খবর শুরু হয়েছে । জানা গিয়েছে তাঁর নাম আব্বাস আলি ।

কে বা কারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত তা জানার কাজ শুরু হয়েছে । পুলিশকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই স্টেশনের আশপাশে সন্ধ্যার পরই সমাজ বিরোধীরা নেশার আসর বসায় । প্রতিদিনই সেখানে আব্বাস আসতেন বলেও জানা গিয়েছে । তাঁর কয়েকজন বন্ধুুর কথাও পুলিশ জানতে পেরেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এদিন নেশার আসরে কোনও একটি বিষয় নিয়ে আব্বাসের সঙ্গে বাকিদের বচসা হয় । সেখান থেকেই শুরু হয় হাতাহাতি । শেষমেশ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয় । বিপদ বুঝে বাকিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওখানেই পড়ে ছিলেন আব্বাস । পরে কোনও এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয় ।

বেশ কয়েকটি সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার তদন্ত এগিয়ে নিতে যান তদন্তকারীরা । তাছাড়া আব্বাসের বন্ধুদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে । তিনি কাদের কাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তার প্রাথমিক তালিকাও তৈরি করা হয়েছে । এই তালিকা ধরে ধরে সকলের সঙ্গে কথা বলা হবে। বন্ধু থেকে শুরু করে পরিচিতদের জেরা করলেই সাফল্য মিলবে বলে মনে করেন তদন্তকারীরা ।

স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য দুষছেন প্রশাসনকেই । তাঁদের দাবি, এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি নেই । থাকলে এভাবে খুনের ঘটনা ঘটত না (Locals complained about the law and order situation of the area) । এই প্রথম নয় এর মাত্র কয়েকদিন আগে ঠিক এই এলাকাতেই যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার যুবক খুন । স্থানীয়দের দাবি, নজরদারি বাড়িয়ে এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক প্রশাসন ।

