কলকাতা, 30 অগস্ট: নিরাপদ শহর হিসেবে যখন রাজধানীকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে কলকাতা, ঠিক সেদিনই বক্সিং খেলোয়াড়ের মেয়েকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার মতো ঘটনা(Young woman threatened for rape in Kolkata)। কলকাতার টালিগঞ্জ থানা এলাকার মঙ্গলবারের এই ঘটনা মহানগরে(crime in kolkata)মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন উঠল ।

এমনকি ঘটনার প্রতিবাদ করলে অভিযোগকারিণীর পরিবারকেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । অভিযোগকারিণী জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে ঝামেলা চলছে । রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্তরা তাকে দেখে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ৷ মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং অভিযোগকারিণীর বাড়িতে ঢুকে তাকে ধর্ষণের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে অভিযোগকারিণীর মাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এরপরেই ওই পরিবার টালিগঞ্জ থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ।

ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে মালা রায়ের প্রতিক্রিয়া

জানা গিয়েছে, ওই অভিযোগকারিণীর পরিবার মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং অভিযুক্তরা মালা রায়ের অনুগামী(mala roy says on rape threat in kolkata)। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ মালা রায় জানান, বিষয়টি জেনে পুলিশি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছি এবং অভিযুক্তদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে পুলিশের গাড়িতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছি ।

আরও পড়ুন : মহিলা সুরক্ষায় অন্যতম নিরাপদ কলকাতা, অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে দিল্লি