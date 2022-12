কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: বাংলাকে নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের গলায় (Bengal Will Guide India in Coming Days Says Governor CV Ananda Bose)। বৃহস্পতিবার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ (NRS Medical College and Hospital) প্রতিষ্ঠার 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল । সেখানে তিনি বলেন, "বাংলাই আগামিদিনে দেশকে আর ভারত সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ।"

তাঁর কথায়, "বিশ্বকে পথ দেখাবে এই দেশ । আর দেশকে পথ দেখাবে বাংলা । এই রাজ্যের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় । বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তরুণ প্রজন্মের উপর । সেই তরুণদের হাত ধরেই বাংলার আরও উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ করোনার সময় প্রতিটি চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা সকলেই ছিলেন ওয়ান ম্যান আর্মি ৷ সকলেরই অবদান অনস্বীকার্য ৷

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের বক্তব্য

পাশাপাশি এদিন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস নিয়েও একাধিক কথা বলেন রাজ্যপাল ৷ আনন্দ বোস বলেন, "নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল শুধু একটি মেডিক্যাল কলেজই নয়, বরং এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তি । এই মেডিক্যাল কলেজই প্রথম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রথম নলজাতক (টেস্ট টিউব) শিশু দুর্গার জন্মের ইতিহাসে সমৃদ্ধ । এই প্রতিষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি ।"

