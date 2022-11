কলকাতা, 15 নভেম্বর: কৌটো নেড়ে চাঁদা তোলার পাশাপশি এবার অনলাইনে ডোনেশন নেবে বঙ্গ বাম সংগঠন । মঙ্গলবার সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস মুজাফফর আহমেদ ভবনে কিউআর কোড (QR Code) চালু করে আর্থিক অনুদানের বার্তা দিলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (West Bengal CPIM to get donation through QR Code Scanning) ।

মূলত রাজ্য বাইরে যাঁরা পার্টি দরদি এবং যাঁরা প্রকাশ্যে সিপিএমকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারছেন না ৷ তাঁদের জন্য এই অনলাইন ডোনেশনের ব্যবস্থা, জানালেন মহঃ সেলিম ৷ দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমই প্রথম এই অনলাইন ডোনেশন সংগ্রহের সূচনা করল ৷ আর এক্ষেত্রে যাঁরা ডোনেশন দেবেন, তাঁদের নাম-পরিচয় গোপনে সুরক্ষিত থাকবে, প্রকাশ্যে আনা হবে না বলেও জানানো হয়েছে ৷

এদিন মহঃ সেলিম কিউআর কোডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ৷ প্রথমে 101 টাকা অনলাইন পেমেন্ট ঢুকল বেঙ্গালুরু থেকে ৷ এই ডিজিটাল অনুদানের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে, 'মানুষের লড়াইয়ে, মানুষের রসদ সংগ্রহ' ৷ এ বিষয়ে মহঃ সেলিম বলেন, "আমাদের চুরির টাকা নেই ৷ পাচারের টাকা নেই ৷ আমাদের পার্টির যা টাকা আছে, তা পুরোটাই জনগণের টাকা । সেই টাকায় পার্টির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হয় ৷ যা কড়ায়গণ্ডায় হিসেবে পার্টির অডিটে উঠে আসে । অন্য কোনও দুর্নীতির ব্যাপার নেই ৷ তাই সাধারণ মানুষের থেকে আর্থিক সাহায্য চাইতে আমাদের কোনও লজ্জা নেই ৷"

বঙ্গ সিপিএমের ডিজিটাল অনুদানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহম্মদ সেলিম

সিপিএম সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ বাম রাজ্য কমিটির যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই কিউআর কোডে স্ক্যান করা টাকা আসবে । তবে এই অ্যাকাউন্টে একবারে পাঁচশো বা হাজার টাকার বেশি ডোনেশন করা যাবে না ৷ যদি কেউ কিউআর কোড স্ক্যান (QR Code Scan) করে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে হাজার টাকার বেশি ডোনেশন দিতে চান, সেক্ষেত্রে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন । সেই মেসেজ সিপিএম ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছে পৌঁছনোর পাশাপাশি যে ব্যক্তি 1 হাজার টাকার বেশি অনুদান দিতে চাইছেন, তাঁর কাছেও পৌঁছবে । সরাসরি সে ব্যক্তির সঙ্গে সিপিএম ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফে যোগাযোগ করা হবে ৷ তার থেকে জানতে চাওয়া হবে তিনি আসলে কত পরিমাণ টাকা অনুদান দিতে চান ৷ তিনি পার্টিকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনওভাবে সাহায্য দিতে চান কি না, জানতে চাওয়া হবে ৷ তিনি যদি শুধু নগদে দিতে যান, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ট্রান্সফার অথবা চেকের মাধ্যমে বা ম্যানুয়ালি অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান প্রবীণ বাম নেতা ৷

