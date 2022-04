কলকাতা, 11 এপ্রিল: আবারও কর্মসংস্থানে এগিয়ে বাংলা (Bengal tops nation in 100 days work)। রাজ্য সরকারের রিপোর্টে নয়, এই তথ্য দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার । কেন্দ্রীয় তথ্য অনুযায়ী, 100 দিনের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন এই রাজ্যের মানুষ । মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প বা মনরেগায় (MGNREGA report) কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা (West Bengal in first position in 100 days work employment)। এই প্রকল্পে 2021-22 অর্থবর্ষে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় এক কোটি এক লক্ষ মানুষের । গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশকে পিছনে ফেলে তাই সেরার সেরা বাংলা । শুধু তাই নয় কর্মদিবস তৈরিতে দুই নম্বরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ।

টানা দু'বছর করোনার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে রাজ্যের মানুষকে । করোনাকালে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন বহু মানুষ । পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মহীন হয়ে দুর্দশার মধ্যে পড়ার চিত্র দেশের মানুষ দেখেছে । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই মনরেগা বা 100 দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমেই তাঁদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে । কেন্দ্রীয় তথ্য বলছে, সেই কথা রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । আর সে কারণেই করোনাকালে অন্য সমস্ত রাজ্যকে পিছনে ফেলে সাধারণ মানুষকে কাজ দেওয়ার সংখ্যায় বাংলা প্রথম । এখানেই শেষ নয়, কর্মদিবস তৈরিতেও বাংলার সাফল্য তারিফযোগ্য । বাংলা গোটা দেশে দ্বিতীয় ।

এই সাফল্য নিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, "এই সাফল্য শুধু একদিনের নয় ৷ প্রয়াত পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকেই বছরের পর বছর কর্মদিবস তৈরি এবং সাধারণ মানুষকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের সাফল্য নজরকাড়া । বারবার প্রথম হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছি আমরা । এই সাফল্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকনির্দেশ থেকেই এসেছে ।"

তিনি আরও বলেন, "2022 সালের লকডাউনে যখন পরিযায়ী শ্রমিকেরা কাজ হারিয়েছিলেন, রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মস্থল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকেই । সে সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সরকার । সে সময় প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কর্মহীন হয়ে ফিরে আসা এই শ্রমিকেরা যেন তাঁদের নিজের জেলায় কাজ পান । তাঁদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা ছিল 100 দিনের কাজের । তাই এটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য শুধু সাফল্য নয়, কর্মহীন হয়ে যাওয়া ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রয়াস রুটি-রুজির ।"

