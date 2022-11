কলকাতা, 17 নভেম্বর: ডেঙ্গি-উদ্বেগ ক্রমশ ত্রাসের চেহারা নিচ্ছে । কলকাতা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে প্রতিদিন । ক্রমশ বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তি 14 দফার নির্দেশিকা। সেই নির্দেশিকা নিয়ে বৈঠকও হয়েছে নবান্নে (High Level Meetings are being Conducted by State Administration)।



স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাসপাতালগুলিতে ‘ফিভার ক্লিনিক’ পুরোদমে সচল রাখতে হবে। জ্বর নিয়ে কেউ চিকিৎসার জন্য এলেই তাঁর নাম থেকে শুরু করে বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নম্বরের মতো তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা (The Health Department Issued Advisory to Tackle Dengue) ।

এছাড়াও হাসপাতালে ভর্তি সমস্ত ডেঙ্গি রোগীর রক্ত পরীক্ষা করার পর সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক একটি রিপোর্ট দিতে হবে ল্যাব কর্তৃপক্ষকে। সেই সঙ্গে রোগীর রক্তে অস্বাভাবিক কিছু থাকলে দ্রুত সতর্ক করতে হবে চিকিৎসকদের। ডেঙ্গি নিয়ে যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত থাকবেন এক জন সহকারী সুপার।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় নার্সিং পরিষেবার উপর জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। বলা হয়েছে, কর্তব্যরত অবস্থায় ডেঙ্গি রোগীদের অবস্থা পর্যালোচনা করে নার্সিং সুপাররা সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানাবেন। রোগীদের শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বারবার পর্যালোচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসতে হবে কর্তৃপক্ষকে। হাসপাতাল চত্বরে বাধ্যতামূলক ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কথাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায় । ডেঙ্গি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বাস্থ্য দফতরের পোর্টালে নথিভুক্ত করতেও বলা হয়েছে।



হাসপাতালের দেওয়ালে ডেঙ্গি সচেতনতামূলক পোস্টার রাখতে বলেছে স্বাস্থ্য দফতর। এছাড়া, প্রতিটি হাসপাতালে পতঙ্গবিদদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণও নিশ্চিত করতে বলেছে স্বাস্থ্য ভবন। ব্লাড ব্যাঙ্কে যথেষ্ট প্লেটলেট মজুত আছে কি না, তা-ও নজরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এই ১৪ দফা নির্দেশিকা মাথায় রেখেই চিকিৎসা চালাতে হাসপাতালগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।