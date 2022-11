কলকাতা,11 নভেম্বর: রোজগারের নতুন পথ খুঁজতে এবার মদের দোকান খুলছে রাজ্য প্রশাসন (State administration to enter into retail liquor business) । সংবাদসংস্থা আইএএনএস সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে । খুচরো ব্যবসায় নামার আগে পদের পাইকারি কারবারে একাধিপত্য কায়েম করেছিল রাজ্য প্রশাসন। এবার সরাসরি খুচরো ব্যবসায় প্রবেশ করতে চায় নবান্ন । ঠিক হয়েছে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে মদের দোকান খোলা হবে শুরুতে । তিন জেলায় মোট 92টি দোকান খুলবে প্রশাসন । এর মধ্যে দার্জিলিঙে থাকবে 42টি, আলিপুরদুয়ারে 31টি এবং কালিম্পঙে 19টি দোকান (The West Bengal State Beverages Corporation to open 92 shops across 3 districts of North Bengal) ।

ফ্রাঞ্চাইজি দিয়ে শুরু হবে ব্যবসা । যারা ফ্রাঞ্চাইজি নিতে চান তাঁদের প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকারের কাছে কিছু টাকা জমা রাখতে হবে । তাছাড়া ব্যবসার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মালিকানাও থাকবে রাজ্যের কাছে । ভারতের তৈরি মদের পাশাপাশি বিদেশ থেকে রপ্তানি করা মদও বিক্রি হবে এখানে ।

রাজ্য প্রশাসনের এই পরিকল্পনা ঘিরে স্বভাবতই তুমুল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে । রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্য প্রশাসনকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন,"রাজ্য সরকার যুব সমাজকে মদের নেশায় বুঁদ করে রাখতে চায়। নেশায় আচ্ছন্ন থাকলে তাঁরা চাকরি চাইতে রাস্তায় নামতে পারবেন না। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে পারবেন না । সেটাই রাজ্য প্রশাসনের আসল লক্ষ্য ।"

অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন মনে করেন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যও মদের দোকান খোলে । তাঁর কথায়, "এর দুটো বড় সুবিধা আছে । প্রথমত, এভাবে যে অর্থ রোজগার হবে তা উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে । আর তাছাড়া বিষ মদ বিক্রির প্রবণতাও কমে যাবে।"