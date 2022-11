কলকাতা, 11 নভেম্বর: রাজ্য মন্ত্রিসভার এক সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলল বিজেপি । গেরুয়া শিবিরের দাবি নন্দীগ্রামের এক সভা থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন অখিল গিরি (BJP alleged that Akhil Giri has made objectionable comments about President) ।

10 নভেম্বর নন্দীগ্রাম গোকুলনগর শহিদ মঞ্চে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তরফ থেকে শহিদ দিবস পালন করা হয় । রাতের অন্ধকারে তৃণমূল সমর্থিত ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শহিদ মঞ্চে বিজেপির লোকেরা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ । তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ । এরপরই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে তৃণমূল । সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা, অখিল গিরি, সৌমেন মহাপাত্র-সহ অন্যান্য নেতারা ।

প্রতিবাদ সভা থেকে অখিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে শুরু করেন । তাঁর হাত-পাঁজর ভেঙে দেওয়ারও হুমকি দেন মন্ত্রী । এরপরই তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমরা রূপ বিচার করি না । রাষ্ট্রপতির পদকে আমরা সম্মান করি কিন্তু তোমার (শুভেন্দু অধিকারী) রাষ্ট্রপতিকে কেমন দেখতে বাবা ? " বিজেপির দাবি এভাবে দেশের প্রথম নাগরিককে অপমান করেছেন রাজ্যের এই মন্ত্রী । রাজ্য বিজেপির তরফে টুইট করে বলা হয়েছে, "অখিল রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন । আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী । এখান থেকেই বোঝা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল আদিবাসী বিরোধী ।"

আরও পড়ুন: "মমতা ইশারা করলেই শুভেন্দুর হাত-পাঁজর ভেঙে দেব", হুঁশিয়ারি অখিলের