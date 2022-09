কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন সরকারি দফতরের কোটি কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিল অনেক সময়ই বাকি থেকে যায় । এমতাবস্থায় পঞ্চায়েত দফতরকে চিঠি দিয়ে দ্রুত বকেয়া বিল মেটানোর কথা জানাল বিদ্যুৎ দফতর ৷ শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ দফতরের তরফ থেকে বলা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা মেটাতে হবে ৷ না হলে কেন্দ্র বরাদ্দ বন্ধ করে দেবে । সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত দফতরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল 295 কোটি টাকা । লেট ফাইন ধরলে এর পরিমাণ পৌঁছবে 408 কোটি টাকা । সেই বকেয়া অর্থ তাড়াতাড়ি মেটানোর জন্য পঞ্চায়েত দফতরকে চিঠি দিল ডব্লুবিএসইডিসিএল বা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (WBSEDCL writes Panchayats Department to pay due electricity bill as soon as possible) ।

এই বিষয়টি জানাতে রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথনকে (P ULganathan, Secretary of the Panchayats & Rural Development Department) চিঠি লিখেছেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তথা এসইডিসিএলের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শান্তনু বসু । সেই চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ বিল বাবদ পঞ্চায়েত দফতরের বকেয়া রয়েছে 295 কোটি টাকা । আর দীর্ঘদিন ধরে এই টাকা বকেয়া থাকায় লেট পেমেন্ট সারচার্জ জমে 113.39 কোটি টাকা হয়েছে । মোটের উপর এই বিপুল অর্থের সবটাই মেটাতে হবে পঞ্চায়েত দফতরকে । আরও জানানো হয়েছে, দ্রুত এই বকেয়া না মেটালে দিল্লি থেকে টাকা দেবে না । তবে সব টাকা এক সময়ে দিতে হবে, এমন কথা অবশ্য পঞ্চায়েত দফতরকে বলা হয়নি । চিঠি হাতে পাওয়ার পর পঞ্চায়েত সচিব উলগানাথন সব জেলার জেলাশাসককে এ নিয়ে কী করা যায়, তা দেখতে বলেছেন ৷

প্রসঙ্গত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা পঞ্চায়েত দফতরের বিদ্যুতের বিল দিনের পর দিন বাকি থাকায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া হয়েছে । পঞ্চায়েত দফতরের অফিসগুলোতে লাইট পাখা সমেত বিদ্যুৎ সামগ্রীর বিল মেটাতে হয় নির্দিষ্ট দফতরকেই । আর্থিক সংকটের কারণে সময়ে বিল দিতে না পারায় ক্রমে এই বকেয়ার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে ৷ এই বিষয়টিকে সামনে রেখে এই চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ।

তথ্য বলছে কম-বেশি সব জেলাতেই বিদ্যুতের বিল সময়ে জমা না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে । তবে সবচেয়ে বেশি বকেয়া রয়েছে বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় । এই দুই জেলার বকেয়ার পরিমাণ যথাক্রমে 24.70 ও 22.27 কোটি টাকা । জঙ্গলমহলের গুরুত্বপূর্ণ জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরেরও 15 কোটি টাকা বাকি রয়েছে । তবে সবচেয়ে কম বকেয়া দার্জিলিং, কোচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের । এই চিঠি পেয়ে পঞ্চায়েত দফতর বকেয়া অর্থ মেটাতে কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার ।

