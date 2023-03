কলকাতা, 6 মার্চ: এবার উপাচার্য পেতে চলেছে রাজ্যের উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (WB Universities without VC are going to get Vice Chancellors soon) । এই পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে । রাজ্যের 30টি বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলিতে দীর্ঘদিন উপাচার্য ছিল না, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই দ্রুততার সঙ্গে যাতে ভিসি নিয়োগ করা হয় সেই বিষয় তৎপর হয়েছেন নয়া রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ডক্টর সিভি আনন্দ বোস (C V Ananda Bose) ।

এই 30টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে দু'টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । যদিও এই তালিকায় থাকা কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জটিলতা ছিল ।

সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববদ্যালয় রয়েছে যেগুলিতে উপাচার্য নিয়োগে এখনও জটিলতা রয়ে গিয়েছে । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে । এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আধিকারিক এবং রাজ্য সরকারি আধিকারিক থাকবেন ।

প্রসঙ্গত, গত 1 মার্চ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-সহ আরও বিশ্ববিদ্যালয়য়ের উপাচার্যরা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন । যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা হয়েছে সেই উপাচার্যদের প্রথমে পদত্যাগ করে তারপর আবার তিন মাসের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । তারপরেই রাজ্যপাল 24টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ওই পদেই তিনমাস করে মেয়াদ বাড়ান । তবে যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ওইদিন বৈঠকে কোনও নিষ্পত্তি হয়নি সেইগুলি নিয়ে আজ মোট 30টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজভবন ।

