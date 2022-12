কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: এবার একটি ওষুধেই সারবে ম্যালেরিয়া । মশাবাহিত এই রোগের বিরুদ্ধে আগের ওষুধের থেকে এই ওষুধ বেশি কার্যকর হবে বলেই অনুমান চিকিৎসকদের (Malaria New Medicine)। এই ওষুধ তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ভারতীয় এক ফার্মা সংস্থা ৷ খুব শীঘ্রই শুরু হবে এর দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল ৷ কলকাতায় হবে ট্রায়াল (trial of new medicine of Malaria in Kolkata) ৷

ম্যালেরিয়া সাধারণত 4 প্রকারের- প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (Plasmodium falciparum), প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (P. vivax), প্লাজমোডিয়াম ওভেল (P. ovale) এবং প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি (P. malariae)। তবে পূর্ব ভারতে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম ও প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের প্রকোপ বেশি দেখা যায় । প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামের প্রকোপ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বেশি থাকে । এই বিষয়ে চিকিৎসক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমানে ক্লোরোকুইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে । ইনজেকশন অ্যাস্টেমাইসিনিন (Artemisinin) গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করেন চিকিৎসকরা । 1970 সালের ওষুধ এই সবকিছুই । কিন্তু বর্তমানে এই ওষুধগুলি মানুষের শরীরের সয়ে গিয়েছে । ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে । এছাড়াও কুইনাইনের ক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশি । সুগার লেভেল নামিয়ে দেয় । হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়ে ।" ফলে আশা করা হচ্ছে নতুন ওষুধ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে আরও বেশি কার্যকরী হবে (trial of new medicine of Malaria)৷

এই ওষুধের ট্রায়াল এর আগে অস্ট্রেলিয়াতে হয়েছে ৷ ভ্যাকসিন ট্রায়াল ফেসিলিটেটর স্নেহেন্দু কোনারের কথায়, "ইতিমধ্যেই এই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে । কারণ ভারতের মতো ওখানেও এই দুই প্রকারের ম্যালেরিয়ার প্রভাব বেশি । ওখানে ট্রায়ালে ভালো ফল মিলেছে । তাই এবার আমাদের রাজ্যে ট্রায়াল শুরু হবে । দেশীয় ওষুধ হওয়ায় এই ওষুধের দামও অনেকটাই কম হবে ।" জানা গিয়েছে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে এই ট্রায়াল হবে । মোট 145 জনের উপর 43 দিন ধরে এই ট্রায়াল চলবে । খুব শীঘ্রই এই ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে ।