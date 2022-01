কলকাতা, 31 জানুয়ারি: প্রতিদিন যাঁরা মেট্রোয় যাতায়াত করেন তাঁদের জন্য সুখবর। আবারও শুরু হচ্ছে টোকেন পরিষেবা (token system to be reintroduced in metro)। আগামিকাল অর্থাৎ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে এই ব্যবস্থা । আপাতত মেট্রো রেলের টিকিট কাউন্টার থেকে দেওয়া হবে টোকেন । নর্থ-সাউথ তথা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে এই পরিষেবা শুরু হতে চলেছে । সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ।

করোনাকালে টোকেন ব্যবহার করা হলে হাতে হাতে ছড়াতে পারে সংক্রমণ । তাই প্রথমবারের লকডাউনের পর থেকে প্রায় 19 মাস বন্ধ থাকে কাউন্টার থেকে টোকেন দেওয়ার ব্যবস্থা । এরপর গত 25 নভেম্বরে নর্থ-সাউথ ও ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় আবারও ফেরানো হয় এই ব্যবস্থা । তবে সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের জেরে বন্ধ করে দিতে হয় টোকেন পরিষেবা । বেশ কিছুদিন বন্ধ থেকে আবারও মেট্রোয় ফিরছে টোকেন ।

প্রসঙ্গত, টোকেন বন্ধ থাকায় কেবলমাত্র যে সকল যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁরাই সফর করতে পারছিলেন মেট্রোয় (only smart card holder can travel in metro)। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে জানানো হয়, টোকেন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেতে যাত্রী সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় । আগে প্রতিদিন যাত্রী সংখ্যা হত প্রায় 4 লক্ষ । টোকেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 2 লক্ষে । কারণ বহু যাত্রীর কাছেই স্মার্ট কার্ড থাকে না । শুধুমাত্র নিত্যযাত্রী ছাড়া স্মার্ট কার্ড কিনে এবং তারপর তা রিচার্জ করবার ঝক্কি নিতে চান না অনেকেই । তাই সেই ক্ষেত্রে যাত্রী সংখ্যা কমতে থাকে । তবে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ মনে করছে যে, আগামিকাল থেকে টোকেন ব্যবস্থা পুনরায় চালু হলে আবার আগের মতোই হবে যাত্রী সংখ্যা ।