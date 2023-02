কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: আগামী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে (West Bengal Weather Forecast) । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এরপর আর শীতের প্রত্যাবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই । বরং শীত যে চলতি মাসের 15 তারিখের পর থেকে আর থাকবে না-তা নিশ্চিত করে দিয়েছেন আবহবিদরা ।

24 ঘণ্টার জন্য পারদের পতন হলেও, পরবর্তী দু’দিনে তাপমাত্রা ফের 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে (Temperature will increase in few areas)। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাবে না। আগামী দু’দিন দক্ষিণবঙ্গের দুই 24 পরগনা, নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা যাবে । তবে ভোরে কুয়াশা থাকলেও দিনে রোদের তেজ বাড়বে ৷ বিকেল এবং রাতে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও, গায়ে গরম জামাকাপড় দেওয়ার পরিস্থিতি নেই ।

দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও পরিস্থিতি একই রকম থাকতে চলেছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে আজ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী 5 দিনের মধ্যে রাতের তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই । বঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে শীত বিদায়ের প্রস্তুতি । 15 ফেব্রুয়ারির পর থেকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু’টোই বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সময়ের তুলনায় গরম বেশি অনুভূত হবে ।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি বেশি। গত দুই দিন ধরেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 4 ডিগ্রি বেশি রয়েছে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি । বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 93 শতাংশ । শুক্রবার ভোরের দিকে কুয়াশা থাকলেও রৌদ্রজ্বল দিন । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 18 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।