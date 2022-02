কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ( Cm Mamata Banerjee) আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূলের 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতির (One Man and One Post In TMC) । সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধরণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যেপাধ্যায় 'এক ব্যক্তি এক পদ নীতি'র পক্ষে সওয়াল করেছিলেন । অভিষেকের এই বক্তব্যের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন যুব তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহা । এই নীতির সমর্থনে যুক্তি দেন তিনি ।

রাজ্যে পৌরনির্বাচনের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে । নির্বাচনী নির্ঘণ্টের মধ্যে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের অন্দরের সংঘাত প্রাকাশ্যে এসেছে । যদিও এই সংঘাত নিয়ে প্রকাশ্যে কেউই মুখ খোলেননি । তবে সুদীপ রাহা ও দেবাংশু ভট্টাচার্যের মতো তৃণমূলের প্রথমসারির নেতারা দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে সওয়াল করেছেন । ইতিমধ্যেই, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন একটু সময় লাগলেও এক ব্যক্তি এক পদ নীতি কার্যকর করবেন ।

আরও পড়ুন: Chief Secretary Remove Issue in High Court : নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে মুখ্যসচিবকে সরানোর দাবি খারিজ হাইকোর্টে

দলের এই নীতিকে ছাত্র-যুবদের একটা বড় অংশ সমর্থন জানিয়েছে । বিশেষত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং দক্ষিণ কলকাতার যুব সভাপতি সার্থক ভট্টাচার্য তৃণমূলের এই নীতিকে সমর্থন জানিয়েছেন । এই প্রসঙ্গেই সুদীপ রাহা উল্লেখ করেন, "দলনেত্রী নিজেই বলেছেন, পার্টি থেকে একটা নতুন রেজোলিউশন নেওয়া হয়েছে এক ব্যক্তি এক পদ । আমি দলের একজন সাধারণ কর্মী । আমি সেক্ষেত্রে বলেছি দলনেত্রীর এই বক্তব্যকে দল মান্যতা দিক। "

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে ছিলেন , পার্টি থেকে নতুন রেজুলিউশন নেওয়া হয়েছে 'এক ব্যক্তি এক পদ' । আর এক ব্যক্তি এক পদ নীতি চালু হলে অনেক বেশি কর্মীরা কাজ করার সুযোগ পাবেন ।