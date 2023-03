কলকাতা, 19 মার্চ: স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করতে এখন থেকে চার বছর সময় লাগবে ৷ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছর নয়, স্নাতক ডিগ্রি চার বছরের হতে চলেছে ৷ 2020 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি বা নেপ অনুযায়ী এই নিয়ম কার্যকর হবে পশ্চিমবঙ্গে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিস্ট্রারদের কাছে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বলে খবর (State Education to implement National Education Policy 2020 in new academic year) ৷

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির তরফে (University Grants Commission, UGC) নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ৷ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নীতির একাধিক নিয়ম লাগু করতে হবে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ৷ 2020 সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের শুরু থেকে রাজ্য সরকার নেপের বিরোধিতা করে এসেছে ৷ তা সত্ত্বেও হঠাৎ 180 ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে এই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে ৷ তৃণমূল সরকার কেন এতে সিলমোহর দিল, তা নিতে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে ৷ এই নীতির ক্রেডিট বেসড সিস্টেমও লাগু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এই সিস্টেমের অন্তর্গত রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে ৷

আরও পড়ুন: উচ্চ মাধ্যমিকে সিমেস্টার চালুর প্রস্তাবের বিরোধিতা এআইডিএসও-র

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ- তিন বছরের বদলে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি ৷ স্নাতক স্তরে এক বছর বাড়ানো সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরে গবেষণা করার সুযোগ থাকছে ৷ এমনকী কোনও পড়ুয়া যদি চার বছরের স্নাতক স্তরের পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে পরে আবার পড়াশোনা শুরু করতে পারবে ৷ এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের (জুটা) (Jadavpur University Teachers' Association, JUTA) সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "রাজ্য সরকার কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি হুবহু মেনে নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তা কার্যকর করার নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিল ৷ আসলে রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভাবিত নয় ৷ বরং সরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চায় তৃণমূল সরকার ৷ অন্য অনেক রাজ্য এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী চলছে না ৷ তারা নিজেদের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী নিজস্ব শিক্ষানীতি চালু করছে ৷ সেখানে এই রাজ্যেরদেউলিয়া সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে খুশি করতে জাতীয় শিক্ষানীতি পুরোপুরি মেনে নিল ৷ চার বছরের স্নাতক কোর্স হলে কলেজগুলিতে যে অতিরিক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন সেগুলি কে দেবে ? এমনিতেই এই রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও টাকা দিচ্ছে না ৷"

পার্থপ্রতিম রায় আরও বলেন, "চার বছরের স্নাতক কোর্স করতে গেলে সিলেবাস-সহ সব কোর্সের কারিকুলাম বদলাতে করতে হবে ৷ এর জন্য অনেকটা সময় দরকার ৷ নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ৷ এভাবে কি কোনও নতুন কোর্স স্ট্রাকচার চালু করা আদৌ সম্ভব ? আগের বারও কেন্দ্রের সিবিসিএস মেনে তাড়াহুড়ো করে চালু করতে গিয়ে পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে রাজ্য ।"

আরও পড়ুন: উত্তরপত্রের পরিবর্তে প্রশ্নপত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী! তারপর...