কলকাতা, 8 জানুয়ারি: তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হামেশাই তাঁর দলকে গরিবের দল বলে থাকেন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের টাকাও বেশি নেই বলে একাধিকবার শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে ৷ কিন্তু সম্প্রতি যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল শিবির কয়েক শো কোটি টাকার মালিক ৷ শুধু তাই নয় এক বছরে ইলেক্টোরাল বন্ডের (Electoral Bond) মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় 96 শতাংশ !

প্রকাশ্যে এসেছে রাজ্যের শাসক দলের অডিট রিপোর্ট ৷ তাতে দেখা যাচ্ছে 2021-22 অর্থবর্ষে দলের মোট আয় হয়েছিল 545.74 কোটি টাকা (TMC gain huge money through Electoral Bond) । এর সিংহভাগই ঘাসফুল শিবির পেয়েছে ইলেক্টোরাল বন্ডের দৌলতে ৷ ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে এই এক বছরে তৃণমূলে ভাঁড়ারে জমা হয়েছে 528.14 কোটি টাকা ৷ 2020-21 অর্থবর্ষে এই ইলেক্টোরাল বন্ডের অঙ্ক ছিল 42কোটি টাকা । অর্থাৎ এক বছরে প্রায় 96 শতাংশ বৃদ্ধি (income of TMC through Electoral Bond) ৷

এখানেই শেষ নয় অডিট রিপোর্ট বলছে, গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের খরচও অনেকটা বেড়েছে । 2020-21 সালে দলের খরচ ছিল 132 কোটি 52 লক্ষ টাকা । 2021-22 অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 268 কোটি 33 লক্ষ টাকা । রাজ্যের এক সিপিএম নেতার কথায়, "এই আয় বৃদ্ধি তো শুধু খাতায় কলমে । আসলে গরু ও কয়লা পাচার করে তৃণমূলের আয় তো এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । সিবিআই ও ইডি-র তদন্তেই তো সব উঠে আসছে । সেগুলি তো আর অডিট রিপোর্টে আসবে না ।"

যদিও রাজের শাসক দল এমনটা মানতে নারাজ । শাসকদলের তরফ থেকে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেছেন,"কে কী বলছে তার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন । তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদাই স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলতে পছন্দ করে । সে ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসেব স্বচ্ছ ভাবে নির্বাচন কমিশনকে পেশ করা হয়েছে ।" অন্যদিকে এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেন,"আমরা সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকি । সব সময় আমরা মানুষকে স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্য দিয়ে এসেছি । আর সে কারণেই মানুষ আমাদের মন খুলে সমর্থন করে । জনগণের সমর্থন হারিয়েছেন যারা, ঘুর পথে তৃণমূলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে সেই দলগুলি ।"