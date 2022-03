কলকাতা, 24 মার্চ: তিলজলায় গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত-সহ 3 জনকে বুধবার রাতে বিহার থেকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা । ধৃতরা হল মূল অভিযুক্ত জীবৎ, ও তার ভাই বিনোদ এবং প্রকাশ ৷ এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে ধৃতের সংখ্য়া হল 6 ৷ এর আগে জীবতের মা, দিদি ও তার আর এক ভাইকে রিবোৎ-কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ (Kolkata Police Arrest Another 3 Accused From Bihar) ৷

তিলজলা কাণ্ডে জীবৎও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্থানীয় যুবককে কোপানোর অভিযোগ ওঠে জীবৎ-এর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে জিবোৎ-এর ভাই রিবোৎ, মা ফুলনদেবী ও দিদি লীলাবতীকে আগেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা এবং তিলজলা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে বিহার থেকে গ্রেফতার করেছে জীবৎ ও তার দুই ভাইকে ৷

প্রসঙ্গত, সম্প্রতিকালে সাতসকালে তিলজলায় হনুমান মন্দিরের কাছে শুট আউটের ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, তিলজলা রোড এলাকায় জীবৎ রাই নামে ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল । যোগ ছিল মাদকচক্রের সঙ্গেও । দিনকয়েক আগে প্রতিবেশী রাজু রাই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ অভিযান চালিয়ে জীবৎ রাইয়ের সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয় । সেই আক্রোশ থেকেই রাজুর উপর আক্রমণ করে বলে ধারণা । ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক । বচসার জেরে প্রতিবেশী রাজু রাইকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় স্থানীয় দুষ্কৃতী জীবৎ রাই । বোমাও ছোড়া হয় । পরে রাজুকে চপারের কোপ মারে দুষ্কৃতীরা (Father-Son Attacked by Goons at Tiljala Protesting against anti-social activities) । আহত ব্যক্তিকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । আহত হয়েছিলেন রাজুর বাবাও । ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর অবশেষে গ্রেফতার হল এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত ৷