কলকাতা, 10 মার্চ : পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফল ঘোষণা ঘিরে দিনভর রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি লক্ষ্মীবারে পারদ চড়াবে বঙ্গের তাপমাত্রা (Temperature in Bengal Likely to be Increased) ৷ রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস ৷ যার প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোথাও বৃষ্টি আবার কোথাও তুষারপাত শুরু হয়েছে । তবে কি এবার বঙ্গে বসন্তের অস্তরাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস ?

আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, মঙ্গলবার থেকেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা নতুন করে উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করছে । এর প্রভাবে আবহাওয়া চিত্রে মিশ্র ছবি ধরা পড়ার সম্ভাবনা । হালকা তুষারপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যে । তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, মুজাফ্ফরবাদ, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ৷

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ে । অক্ষরেখার প্রভাব এবং ঘূর্ণাবর্তের এই জোড়া ধাক্কায় আগামী চার পাঁচদিন কেরালা ও কর্নাটক উপকূলে বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা ।

শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া বইবে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে । দিল্লির কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বসন্ত এবং গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে ফের কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি ৷ 12 এবং 13 মার্চ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকতে পারে কেরালা ও কর্নাটক এলাকায় । উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের কেরালা উপকূলে ।

কেরালার এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি অক্ষরেখা কঙ্কন উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে কর্নাটক পর্যন্ত ছড়িয়েছে । এছাড়াও গুজরাট এবং বাংলাদেশের ওপর ঘূর্ণাবর্তের এই বিস্তার প্রভাব ফেলবে । এছাড়াও প্রভাব পড়বে গঙ্গাপাড়ের বঙ্গে । তবে আপাতত গ্রীষ্মের পদধ্বনি বাংলা জুড়ে । দুই বাংলায় কয়েক দিনে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের পূর্বাভাস নেই । ফলে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভোরের দিকে হালকা ঠাণ্ডা আর বেলা বাড়লে গরমের অনুভূতি থাকবে (Weather Update of West Bengal) ।

বুধবার রাতে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ 33.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি কম ।

ভোরের ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে বৃহস্পতিবার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের পূর্বাভাস । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 21 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । তাই আজ রাজনৈতিক উত্তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে পারদের ওঠা নামা ।

