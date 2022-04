কলকাতা, 6 এপ্রিল: ফোনে সমস্যা বললেই ওষুধ বলে দেবেন চিকিৎসক (telemedicine service to start at KMC area)৷ ভিডিয়ো কলে রোগী দেখবেন তিনি ৷ করোনাপর্বে এ ধরনের টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু হয়েছিল সরকারি স্তরে (telemedicine service in Kolkata)। এ বার পাকাপাকি ভাবে সেই পরিষেবা চালু করার দিকে এগোচ্ছে কলকাতা পৌরনিগম ।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় এ বার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় টেলিমেডিসিন চালু করতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata news)। বাড়ি থেকেই ফোনে ফোনে মিলবে চিকিৎসকদের পরামর্শ । অনলাইনে দেওয়া হবে প্রেসক্রিপশনও । আর্বান হেল্থ ইউনিটগুলির উপর রোগীর চাপ কমাতে এই নয়া পরিকল্পনা বলে দাবি পৌরকর্তাদের ।

ইতিমধ্যে কলকাতার নাগরিকদের জনস্বাস্থ্যের দেখভালে প্রতি ওয়ার্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে । এ বার রাজ্যের সরকারের আর্থিক সাহায্যে প্রতি ওয়ার্ডে আরও একটি করে মোট 144টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে কলকাতা পৌরনিগমে । আর একধাপ এগিয়ে সামান্য জ্বর, সর্দির মতো কিছু সমস্যা হলে আর যাতে নাগরিকদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই চালু হবে টেলিমেডিসিন ।

প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে এই টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে । চলতি মাসের থেকেই কলকাতায় এই পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, শহরের কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নিয়ে আপাতত পাইলট প্রজেক্ট চালু করা হবে । শহরে 17টি ডায়গনস্টিক সেন্টার এবং পলিক্লিনিক বানানোর চেষ্টা করছে পৌরনিগম ।

ঠিক হয়েছে, প্রতিটি বরোতে একটি করে সেন্টার হবে । এ ছাড়াও হবে একটি কেন্দ্রীয় সেন্টার । রাজ্যের স্বাস্থ্যভবনের ওয়েবসাইটে একটি নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া থাকবে । রোগীরা সেই নম্বরে ফোন করে ঠিকানা জানালে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে ওই কলকে যুক্ত করে দেওয়া হবে । ফোনের ওপারে থাকবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা । ফোনেই তাঁরা সমস্যার কথা জেনে কী ওষুধ খেতে হবে বলে দেবেন । ভিডিয়ো কলে প্রয়োজনে রোগী দেখবেন চিকিৎসকরা ।

