কলকাতা,24 নভেম্বর: নিয়মিত বেতন মিলছে না দাবি করে বিক্ষোভে সামিল হলেন পাঠভবন স্কুলের (Patha Bhavan School Kolkata) শিক্ষক-শিক্ষিকারা । তাঁদের অভিযোগ, পুজোর পর স্কুল খুললেও এখনও মেলেনি বেতন । শুধু তাই নয়, বেতন কবে মিলবে তাও জানা নেই তাঁদের। স্কুলের সামনের চত্বরে স্লোগান বা প্ল্যাকার্ড ছাড়াই বিক্ষোভ দেখান পাঠভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা (Headmistress of the school said the matter is subjudice)।

প্রায় 20 বছর ধরে স্কুলে আছেন এমন এক শিক্ষক বলেন,"মাসের 3 তারিখেও বেতন হয়নি। সেটা বিক্ষোভের কারণ নয়। কিন্তু বেতন নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে আমাদের প্রতিবাদ তার বিরুদ্ধেই । এখানকার প্রায় 110 জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বোঝাপড়ায় আসতে পারছি না কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।’’ তবে এর পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকারা এও স্পষ্ট করেছেন যে বিক্ষোভে সামিল হলেও তাঁরা কোনও ক্লাস বন্ধ রাখছেন না। ক্লাস শেষের পরেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

বেতন নিয়ে অনিশ্চয়তা, বিক্ষোভে সামিল পাঠভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা

আরও পড়ুন: চাকরির বিনিময়ে তরুণীকে কুপ্রস্তাব, দাঁইহাটের পৌরপ্রধানকে পদত্য়াগ করতে বললেন অভিষেক

কবে মিটবে বেতন সমস্যা? প্রধান শিক্ষিকা শুভা গুপ্ত বলেন," 11 সেপ্টেম্বর আমাদের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয় । সেদিন সুষ্ঠভাবেই নির্বাচনের সমস্ত কাজ মিটেছিল। নির্বাচন কমিশনার বিজয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেটও দেন। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে ওই অফিসার একটি রিপোর্ট দেন বোর্ডে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সরকারের তরফে আমাদের নির্বাচিত কমিটির ডিপার্টমেন্টাল লোনিং তুলে নিতে বলা হয়। আমাদের স্কুলে ড্র অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট অফিসার বসানোর কথা বলা হয়। সেই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমাদের কমিটির তরফে একটি কেস ফাইল করা হয়। স্ক্রুটিনি অফিসার থাকার কারণে সেখানে আমিও ছিলাম। এই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটাই বিচারাধীন । অহেতুক আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। 9 নভেম্বর পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছে। ইলেকশন অফিসার দু রকম রিপোর্ট চাওয়ার কারণেই এই অবস্থা। কিন্তু উপরমহল থেকে একবারও বলা হয়নি যে নির্বাচন ঠিক মত হয়নি। এমতাবস্থায় মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারব না।"