কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজকে অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বুধবার রাতে এই অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি লেখেন, মতুয়ারা তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে শুধু ভোটব্যাঙ্ক ৷ কিন্তু অন্তর থেকে তাদের প্রতি কোনও সম্মান করেননি তিনি (Suvendu Adhikari takes a dig at Mamata Banerjee over misspelling Matua God name Guruchand) ৷

আসছে পঞ্চায়েত ভোট ৷ তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন জেলায় সফর করছেন ৷ 31 জানুয়ারি তিনি মালদার গাজোলে যান ৷ সেখানে প্রশাসনিক সভা করেন ৷ এই অঞ্চলটি মতুয়া অধ্যুষিত ৷ ভোটারদের একটি বড় অংশ মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ৷ সেখানে তিনি তাঁর বক্তৃাতয় মতুয়াদের জন্য তৃণমূল সরকার কী কী করেছেন তা তুলে ধরেন ৷ বক্তৃতা দেওয়ার সময় মতুয়াদের আরাধ্য হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু মুখ ফসকে 'রঘুচাঁদ, গুরুচাঁদ' না বলে 'রঘুচাঁদ, গরুচাঁদ' বলে ফেলেন ৷ স্বভাবত, এতে অসন্তুষ্ট হন উপস্থিত মতুয়া শ্রেণির মানুষেরা ৷ সূত্রের দাবি, তারা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে ওই প্রশাসনিক সভায় প্রধান ডাকলেও কোনও মতুয়া উঠে দাঁড়ানি বা হাত তোলেননি ৷ এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিরোধী গেরুয়া শিবির ৷ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷

বুধবার এই ঘটনা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী টুইট করেন এবং ধিক্কার জানিয়ে তিনি লেখেন, "পরম পূজনীয় পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণাবতার শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃত করে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজকে অপমানিত করেছেন মাননীয়া । সারাজীবন মতুয়া সমাজকে ভোট ব্যাঙ্ক ভেবেছেন, মন থেকে যে সম্মান করেননি তা আপনার এই অজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পায় । তীব্র নিন্দা জানাই ৷"

এর সঙ্গে নন্দীগ্রামের বিধায়ক একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ সেখানে শোনা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "জিজ্ঞেস করুন, যতদিন মতুয়া মা, বড় মা বেঁচে ছিলেন, তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব কে নিয়েছিলেন ? আমি করেছিলাম ৷ কেউ তাকিয়ে দেখেনি ৷" তিনি জানান, মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য তৃণমূল সরকার কন্যাশ্রী কলেজ করেছে ৷ কৃষ্ণনগরে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে ৷ এরপরই তিনি বলছেন, "রঘুচাঁদ, গরুচাঁদ" ৷ বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "নামটা ঠিক বললাম কি ?" তবে পিছন দিকে বসে থাকা প্রশাসনিক কর্তারা তাঁকে ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন কি না, তা দেখানো হয়নি ভিডিয়োতে ৷ অভিযোগ, তৃণমূল সুপ্রিমোকে ভুলটা কেউ শুধরে দেননি ৷ এরপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে থাকেন, "তাঁদের নামে (হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ) বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে ৷ কন্যাশ্রী করা হয়েছে ৷ কলেজ করা হয়েছে ৷ মতুয়া বাড়ির গেট করা হয়েছে ৷" কিন্তু তাঁর এই 'স্লিপ অফ টাংয়ের' প্রভাব কি পঞ্চায়েত ভোটে পড়বে ? ভুল উচ্চারণের খেসারত দিতে হবে না তো তৃণমূলকে ? জানাবে সময় ৷

