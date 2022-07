কলকাতা, 3 জুলাই: রবিবার মানেই ছুটির দিন । সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার । কিন্তু রবিবারের বাঙালির খাওয়া-দাওয়া কমে না ৷ সকাল হলেই ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারে যেতেই হয় (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in Kolkata) ৷ কোনও সবজির দাম বৃদ্ধি হয়েছে তো, কোনওটার আবার কমেছে । তাই রবিবারের বাজারে ঢুঁ মারার আগে জেনে নিন, আজ সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও ফলের আনুমানিক দাম কত ? সেই হিসাব করেই বেরিয়ে পড়ুন রবিবারের ভুরিভোজের জোগাড় করতে ৷ রইল আজকের বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷

কাঁচা সবজি :​​​​​​​



জ্যোতি আলু : 28 টাকা প্রতি কিলো

আদা : প্রতি কিলো 80 টাকা

পেঁয়াজ : প্রতি কিলো 24-25 টাকা

উচ্ছে : প্রতি কিলো 40 টাকা

কলা : 5 টাকা পিস

বেগুন : 80 টাকা কিলো

পটল : প্রতি কিলো 30 টাকা

পাকা পটল : 60-70 টাকা কিলো

কুঁদরি : প্রতি কিলো 20-25 টাকা

গাঁটি কচু : 40 টাকা কিলো

লালবিট : 50-60 টাকা কিলো

কাঁকরোল : 40 টাকা কিলো

ঝিঙে : 30 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়স : প্রতি কিলো 20-25 টাকা

কুমড়ো : প্রতি কিলো 20 টাকা

লাউ : প্রতি পিস 30 টাকা

টমেটো : প্রতি কিলো 40 টাকা

পেঁপে : 50 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা : 30 টাকা প্রতি কিলো

ওল : 40 টাকা

শসা : 50 টাকা

মটরশুঁটি : 30 টাকা কিলো

বাঁধাকপি : 50 টাকা কিলো

ফুলকপি : 40 টাকা পিস

বরবটি : 55-60 টাকা কিলো

বিন : 120 টাকা কিলো

গাজর : 60 টাকা কিলো

মুলো : 30 টাকা কেজি

ক্যাপসিকাম : 100-120 টাকা কিলো

সজনে ডাটা :100 টাকা কিলো

ধনেপাতা : 10 টাকা আঁটি (100 গ্রাম)

পুই শাক : 20 টাকা কেজি

লাল শাক : 10 টাকা আঁটি

পাটশাক : 10 টাকা আঁটি

কাঁচালঙ্কা : প্রতি কিলো 100 টাকা

কুলেখাঁড়া : 5 টাকা আঁটি

পাতিলেবু :3-5 টাকা পিস

নটে শাক : 5 টাকা আঁটি

কলমি শাক: 5 টাকা আঁটি



মাছ :

রুই : প্রতি কিলো 160-200 টাকা (গোটা ডিম ছাড়া)

রুই : প্রতি কিলো 250 টাকা (গোটা)

রুই : প্রতি কিলো 280-300 টাকা (কাটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 200-220 টাকা (গোটা ডিম ছাড়া)

কাতলা : প্রতি কিলো 300-350 টাকা (গোটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 400 টাকা (কাটা)

ভেটকি : প্রতি কিলো 500-550 টাকা

ইলিশ : (500-550 গ্রাম) 900 টাকা কিলো।

ইলিশ : (1 কেজি বা তার বেশি) 1400-1600 টাকা কিলো।

ইলিশ: (2 কেজি বা তার বেশি) 2000-2200 টাকা কিলো।

তেলাপিয়া : প্রতি কিলো 100-120 টাকা

দেশি তেলাপিয়া : 150 টাকা কিলো

বাটা : প্রতি কিলো 120 টাকা

ভোলা : প্রতি কিলো 170-200 টাকা

ট্যাংরা : 350-420 টাকা কিলো

মৌরোলা :250-280 টাকা

পাবদা ছোট : 350-420 টাকা

পাবদা : 650-700 টাকা

পার্শে : 360-400 টাকা

পমফ্রেট : 400 টাকা কিলো প্রতি

বোয়াল : 200 টাকা প্রতি কিলো

গলদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 620 টাকা

বাগদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 830 টাকা

চামড়া চিংড়ি : প্রতি কিলো 300 টাকা



ডিম :

পোল্ট্রি : 13 টাকা জোড়া

দেশি মুরগি : 20 টাকা জোড়া

হাস : 18 টাকা জোড়া



মাংস :

মুরগি : প্রতি কিলো 150 টাকা (গোটা)

মুরগি : প্রতি কিলো 210 টাকা (কাটা)

বয়লার : প্রতি কিলো 145 টাকা (গোটা)

বয়লার : প্রতি কিলো 190 টাকা (কাটা)

কক : প্রতি কিলো 280 টাকা

দেশি : প্রতি কিলো 390 টাকা

পাঁঠা বা খাসি : প্রতি কিলো 760 টাকা