কলকাতা, 31 অগস্ট: ইউনেস্কো থেকে (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) স্বীকৃতি পেয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো । তাই ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ৷ যার পুরোভাগে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার এই ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার(Sukanta Majumdar arise questions on UNESCO recognition of Durga Puja)৷



বুধবার তিনি বলেন, "কোনও রাজ্য সরকার সরাসরি ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না । কোনও রাজ্য সরকারের সেই অধিকার নেই । এটা কীভাবে সম্ভব হল সবাই জানে । বাংলারই এক মহিলা গবেষকের কৃতিত্ব এটা । তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করা হচ্ছে । কেন্দ্র সরকার তাঁর এই কাজ দেখে ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করেছিল । এই কৃতিত্বকে ব্যবহার করে ভোট বিজনেস করা হয়েছে । ভোটের রাজনীতি করা হচ্ছে ।" বুধবার বৈদিক ভিলেজে সাংগঠনিক কর্মশালার তৃতীয় এবং শেষ দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি (Sukanta Majumdar on UNESCO recognition)।

দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য

পাশাপাশি বেশ কয়েকজন জেলা সভাপতি, বিধায়ক এবং সাংসদের এদিনের অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সৃষ্টি হওয়া বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, "এই কর্মশালায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেননি তাদের মধ্যে অন্যতম এসএস আলুওয়ালিয়া । ওনার জামাইয়ের মৃত্যু হয়েছে তাই তিনি আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি শিবিরে যোগ দিতে অপারগ । সম্ভবত তিনি এখন দেশের বাইরে । অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তাঁর পরিবারের 12 বছর ধরে শিব-চণ্ডী পুজো হয় সেই কারণে তিনি আসতে পারেনি । তিনিও আগাম জানিয়েছিলেন । জন বার্লাকে কিছু কাজের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । শান্তনু ঠাকুর আসতে পারবেন না আগেই জানিয়েছিলেন । তাই তাঁর ভাই সুব্রত ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন । যারাই অনুপস্থিত ছিলেন তারাই আমাকে আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন । আপাতত আমাদের কাছে এমন কোনও নাম নেই যারা না জানিয়ে অনুপস্থিত থেকেছেন শিবিরে ।"



এদিন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশে নিয়োগে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ও বেতন বাড়ানোর বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "একদিকে যেমন তাদের অনেকদিন ধরেই এই টাকা বাকি ছিল অন্যদিকে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশকে খুশি করে হাতে রাখার জন্য তিনি এটা করছেন । তবুও তাঁদের বেতন বেড়েছে সেজন্য আমি খুশি ।"

