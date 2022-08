কলকাতা, 21 অগস্ট: দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রবিবার মোটের উপর আসানসোল ও বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটিতে উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল । ভোট শেষে জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন (State Election Commission about Asansol and Bangaon By Poll) ৷ বিকেল 5টা পর্যন্ত বনগাঁর 14 নম্বর ওয়ার্ডে ভোট পড়েছে 82.71 শতাংশ এবং আসানসোলের 6 নম্বর ওয়ার্ডে ভোট পড়েছে 82.62 শতাংশ । এদিন বিকেল 5টায় আসানসোল পৌরনিগম এবং উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ মিউনিসিপ্যালিটিতে উপনির্বাচন সম্পন্ন হয় ৷

আসানসোলের 6 নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচনের কারণ হল, এই ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর জয় পেলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধান উপাধ্য়ায়কে আসানসোলের মেয়র হিসেবে ঘোষণা করেন ৷ সেই মতো 25 ফেব্রুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন বিধানবাবু ৷ তবে যেহেতু তিনি আসানসোল পৌরনিগমের ভোটে প্রতিদ্বন্দিতা করেননি, সেহেতু তাঁকে আগামী 6 মাসের মধ্যে কোনও একটি ওয়ার্ড থেকে জিতে আসতে হবে ৷ নাহলে সাংবিধানিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে ৷ আর সেই 6 মাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে 25 অগস্ট ৷ সেই কারণেই এই উপ নির্বাচন ৷

অন্যদিকে, বনগাঁর 14 নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়ী তৃণমূল কাউন্সিলর দিলীপ দাস মারা যাওয়ার কারণে এখানে উপনির্বাচন হয় ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভোটাভুটি শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আসানসোলে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে । কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয় । এই ঘটনাটি ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়েছে আসানসোল পৌরনিগম ও বনগাঁ পৌরসভার দু'টি ওয়ার্ডে (State Election Commission says that Asansol and Bangaon By Poll is Peaceful)। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আগামী 26 অগস্টের মধ্যে শেষ করতে হবে উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া ।

