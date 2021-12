কলকাতা, 25 ডিসেম্বর : নজরে 2024 লোকসভা নির্বাচন (State BJP Makes major Changes in District Organisation) ৷ তাই জেলা ও সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বেও রদবদল করল রাজ্য বিজেপি (Changes in BJP District Leadership) ৷ রাজ্যের 42টি লোকসভা কেন্দ্র অনুযায়ী, 42টি সাংগঠনিক জেলা তৈরি করল রাজ্য বিজেপি ৷ যেখানে উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ 42 টির মধ্যে 6টিতে সাংগঠনিক জেলায় পুরনো সভাপতিদের রাখা হয়েছে ৷ বাকি 36টি সাংগঠনিক জেলায় নতুন মুখ এনেছে বিজেপি ৷ যেখানে প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে মিশিয়ে সংগঠনকে তৈরি করা হয়েছে বলে জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

রাজ্যে বিজেপির জেলা সংগঠন ছিল মোট 39 টি ৷ যে সংগঠন জেলা এবং সদর ও গ্রামীণ হিসেবে সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করা ছিল ৷ এ বার সেই সংগঠনের নকশা বদলে ফেললো রাজ্য বিজেপি ৷ লোকসভা অনুযায়ী সাংগঠনিক জেলা তৈরি করেছে গেরুয়া শিবির ৷ অর্থাৎ, 39 থেকে বেরে 42 টি সাংগঠনিক জেলা হল তাদের ৷ নতুন এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে অধিকাংশই নতুন মুখ এনেছে পদ্মশিবির (State BJP Makes major Changes in District Organisation) ৷

নয়া এই সংগঠনে দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক জেলার সভাপতিরা জায়গা পাননি ৷ মূলত, বিধানসভা ভোটে একটাও আসন না পাওয়া এবং সম্প্রতি কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে কাউন্সিলর সংখ্যা 7 থেকে 3 এ ঠেকেছে ৷ কলকাতা উত্তরের নয়া সভাপতি হয়েছেন কল্যাণ চৌবে (North Kolkata BJP President Replaced) এবং কলকাতা দক্ষিণের সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী (South Kolkata BJP President Replaced) ৷ 42 টি সাংগঠনিক জেলার 36টিতে নতুন সভাপতি করা হয়েছে ৷ মাত্র 6টি সাংগঠনিক জেলায় পুরনো মুখ রয়েছে ৷

নয়া এই জেলা কমিটিগুলিতে প্রবীণ ও নবীন সবস্তরের নেতানেত্রীদের রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে শাসকদলের সঙ্গে টেক্কা দিতে গেরুয়া শিবির প্রস্তুত ৷ 2024 লোকসভাকে পাখির চোখ করেই এই সংগঠন করা হয়েছে ৷