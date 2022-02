কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি : প্রথমবার ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে ছাড়াই হচ্ছে দীক্ষামঞ্জরীর সরস্বতী পুজো (Saraswati Puja of Diksha Manjari) ৷ তাই সেই পুজোর তদারকির দায়িত্বে স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly Takes Charge of Saraswati Puja of Diksha Manjari) ৷ মেয়ে সানার সঙ্গে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় লন্ডনে রয়েছেন ৷ সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছেন সানা ৷ তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন ডোনা ৷ কিন্তু, তাই বলে তো দীক্ষামঞ্জরীর সরস্বতী পুজো বন্ধ হতে পারে না ৷ তাই আয়োজনের দায়িত্ব দীক্ষামঞ্জরীর ছাত্রছাত্রীরাই নিয়েছেন ৷ আর তাঁদের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে রয়েছেন সৌরভ নিজে ৷ তবে, আজ রাতেই তিনি আমেদাবাদে উড়ে যাবেন ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের সিরিজের জন্য ৷

আগামিকাল থেকে আমেদাবাদে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ ৷ কোভিড পরিস্থিতির জন্য আমেদাবাদের অধুনা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে সবক’টি ম্যাচ ৷ যে ম্যাচ আয়োজনের বড় দায়িত্ব বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁধে ৷ তাই তিনি আজ রাতেই আমেদাবাদে উড়ে যাবেন ৷ কিন্তু, তাঁর আগে অন্য এক দায়িত্ব সামলে দিয়ে গেলেন মহারাজ ৷ স্ত্রী ও মেয়ের অনুপস্থিতিতে দীক্ষামঞ্জরীর সরস্বতী পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব সামলালেন তিনি ৷

মেয়ে সানার উচ্চশিক্ষার জন্য ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে লন্ডনে রয়েছেন ৷ তাই ডোনার নাচের প্রতিষ্ঠান দীক্ষামঞ্জরীর সরস্বতী পুজোয় আয়োজনে যাতে খামতি না থাকে তা দায়িত্ব নিয়ে দেখলেন সৌরভ ৷ সেই দায়িত্ব পালনের পর, এ বার আরও বড় দায়িত্ব ৷ করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সফল আয়োজন করাই বিসিসিআই-এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ দর্শকশূন্য মাঠেই ম্যাচের আয়োজন হচ্ছে ৷ প্রথমে দর্শক প্রবেশের কথা থাকলেও, সম্প্রতি ভারতীয় দলের 4 ক্রিকেটার এবং 5 সাপোর্ট স্টাফ কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বোর্ড ৷

আর আজ অনুর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও ইংল্যান্ড ৷ যে ম্যাচে যশ ধুলদের জয় নিয়ে আশাবাদী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ জানালেন, ভারতীয় দল টুর্নামেন্টে অপরাজিত ৷ তাই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে ফাইনাল ম্যাচও তারা জিততে পারবে ৷