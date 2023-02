ছাত্র নেতাকে আক্রমণের প্রতিবাদে পথে এসএফআই

কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: এসএফআই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক আতিফ নাসিরের উপর হামলা চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা (Injured SFI Supporters in CU)। অভিযোগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসের ভিতরেই হামলা চলে ৷ এমনটাই অভিযোগে শুক্রবার, অর্থাৎ গতকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Calcutta) এসএফআই ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে রাস্তা অবরোধ করা হয় (SFI Protest in Road)।

গত তিন বছর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। তাই অবিলম্বে ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন করাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলকাতা এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বারে বারে নির্বাচন করাবার ইস্যুতে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এই একই ইস্যুতে 20 ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন এই বিষয়ক আলোচনা এবং একটি পথসভার ডাক দেওয়া হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে।

সেখানে আতিফ নাসির-সহ আরও বেশ কয়েকজনের উপর হঠাৎই তৃণমূলের কয়েকজন চড়াও হয়। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এসএফআই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, দুষ্কৃতীরা কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক আতিফ নাসিরের মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারপরই তাঁকে চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশের সামনে আবারও তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের ওপর চড়াও হয়। তাঁরা দাবি করেন যে, পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই ইউনিটের পক্ষ থেকে শুভঙ্কর মজুমদার বলেন, "20 ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযানের সমর্থনেই আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পথসভাতে তৃণমূলে দুষ্কৃতীরা আমাদের কমরেডদের আক্রমণ করে। এরপর তাঁরা আহত অবস্থায় যখন এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি হয় তখন সেখানেও তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা জমায়েত হয়ে আমাদের কমরেডদের উপরে চড়াও হয়।

তিনি আরও বলেন, "হাসপাতাল চত্বরের ভিতরে ঢুকে আমাদের কমরেডদের মারা হয়েছে তাঁদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।"প্রেসিডেন্সি বিশ্বিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি আনন্দরূপা ধর বলেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই-এর কমরেডদের ওপর তৃণমূলের বর্বর আক্রমণকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আজ কলেজ স্ট্রিট মোড় অবরোধ করা হয়। আগামী 20 তারিখ তৃণমূলের সমস্ত আক্রমণের জবাবে কলকাতার সমস্ত ছাত্ররা শামিল হবে এই অভিযানে।"