কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে লোন না-পেয়ে সম্প্রতি আত্মঘাতী হয়েছেন কলেজ পড়ুয়া তিথি দলুই (Student died by Suicide for not getting Student Credit Card Loan)। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের ভেয়েরবাজার এলাকার জয়দেব দলুই ও রিঙ্কু দলুইয়ের একমাত্র মেয়ে তিথি দলুইয়ের মৃত্যুতে শােকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ৷

এসএফআই-এর অভিযোগ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এডুকেশন লোনের এক সর্বনাশা ফাঁদ। এরই প্রতিবাদে খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। একইসঙ্গে রাজ্যজুড়ে স্কুলড্রেসে বিশ্ববাংলার 'ব' লেখা লাগানোর নির্দেশ দেওয়ার ফলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । এই দুই ইস্যুতে কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করবে বাম ছাত্র সংগঠন । এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য ইটিভি ভারতকে জানান, আন্দোলনের রোডম্যাপ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । খুব শীঘ্রই দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে ।

সৃজন ভট্টাচার্য আরও জানান, তিথি দলুই চন্দ্রকোণার মেয়ে । স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে লোন না-পেয়ে আত্মহত্যা করেছে । যেদিন এনেছিলেন, সেদিনই আমরা বলেছিলাম, এডুকেশন লোন এক সর্বনাশা ফাঁদ । লোন নয়, গ্রান্ট দিন । স্কলারশিপ দিন । শোনেননি । আন্দোলন করবে এসএফআই । তিথি দলুই একটি প্রাতিষ্ঠানিক খুন । খুনিদের শাস্তি চাই ।

স্কুলড্রেসে বিশ্ব বাংলার 'ব' লেখা লাগানোর নির্দেশ প্রসঙ্গে সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "রাজ্যজুড়ে স্কুলড্রেসে ওই বিটকেল 'ব' খানা লাগানোর নির্দেশ দেওয়ার ফলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । বিভিন্ন স্কুলের নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য সব চাপা পড়ে যাবে এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে । এই সিদ্ধান্ত বিজেপির অনুকরণে বৈচিত্র‍্যকে গলা টিপে মারার সামিল । অবিলম্বে স্কুলড্রেস থেকে ওই লোগো সরানোর দাবি জানাচ্ছি ।"

উল্লেখ্য, তিথি দলুই গত 14 অগস্ট বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ৷ 1 সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় ।