কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: এসএফআই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর যৌথ উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে কনভেনশনের আয়োজন হল (sfi arranged a convention to help for specially able people )। এসএফআই ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির উদ্যোগেই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল । সেই কনভেনশন থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সহ একাধিক দাবির কথা তুলে ধরা হয়েছে । আগামিদিনে রাজ্যস্তরে জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহন করা হবে বলেই জানিয়েছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য ।



2018 সালে সিমলায় এই ছাত্র সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (sfi arranged a convention for specially able people)। সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামীতে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের অধিকার, সমস্যা ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করবে এসএফআই । তবে, এ রাজ্যে ক্ষেত্রেও শনিবার প্রথমবার এসএফআই ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে ছাত্র কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিবন্ধী আন্দোলনের নেতা অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, এসএফআইয়ের মধুশ্রী মজুমদার, রজত ঘোষ প্রমুখরা । সেই কনভেনশন থেকে একাধিক দাবি দাওয়া তোলা হয়েছে । পরে সাংবাদিক সন্মেলনে সৃজন বলেন, "কনভেনশন থেকে একাধিক দাবির কথা উঠেছে । বিশেষভাবে সক্ষমদের লেখাপড়ার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে । জন্য আরও বেশি করে স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ দিতে হবে । তাদের একাধিক ভাষায় লেখা পড়ার ব্যবস্থা না-করে একটা নির্দিষ্ট ভাষায় সহজেই লেখা পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"



দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে সৃজন ভট্টাচার্য আরও জানান, রাজ্যে যে চুরি দুর্নীতি হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পার্থ, মানিক ও কুন্তলরা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদেরর কোটাযর চাকরি বিক্রি করেছে । তাই, বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্ম সংস্থান নিশ্চিত করতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পেটের ভাত যাতে তাঁরা জোগাড় করতে পারেন সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ৷

আরও পড়ুন: বিয়েবাড়িতে নাবালিকাকে 'ধর্ষণ' করে চম্পট দিল অভিযুক্ত

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরও এক নেতা অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "গত 40 বছর ধরে আমরা নিজেদের মত করে আন্দোলন সংগঠিত করেছি । নিজেদের দাবি দাওয়া তুলে ধরেছি । কিন্তু, ভালো লাগছে যে, 2018 সালে এসএফআই আমাদের হক আদায়ের জন্য নিজেদের সংগ্রামে অন্তর্ভুক্তি করেছে ৷ "