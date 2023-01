কলকাতা, 19 জানুয়ারি: একদিনের পুলিশি হেফাজত হল হাওড়া থেকে আইএস জঙ্গি সন্দেহে ধৃত মহম্মদ সাদ্দামের ৷ অন্যদিকে, সাদ্দামের সঙ্গে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত সইদ আহমেদের একদিনের জেলা হেফাজত হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তোলে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ৷ এদিন এসটিএফের তরফে ধৃতদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা অর্থাৎ ইউএপিএ ধারা যোগ করার আবেদন জানানো হয় আদালতে ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক (suspected ISIS terrorists arrested by STF) ৷

এদিন আদালতে এসটিএফের তরফে জানানো হয়, ধৃত সাদ্দামকে জেরা করে আরও তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ৷ তাই তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখা প্রয়োজন ৷ এরপরে বিচরক সাদ্দামের একদিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা হাওড়ার 2 যুবক সাদ্দাম এবং সইদ আহমেদকে আইএসআইএস জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করে । এসটিএফ সূত্রে খবর,অভিযুক্তরা ধরা পড়ার আগে খিদিরপুরে একটি গোপন বৈঠকে যোগদানের জন্য বেরিয়েছিল । পরে তাদেরকে গ্রেফতার করে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা (two suspected IS terrorists arrested from Howrah) ।

সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে সিমকার্ড, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ডায়েরি এবং বিভিন্ন জেহাদি বই ৷ লালবাজার সুত্রে খবর উদ্ধার হওয়া সামগ্রী থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, ধৃতরা প্রত্যেকেই আইএসআইএস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ৷ এসটিএফ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ধৃত সাদ্দামকে জেরা করে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য মিলেছে ৷ এই সূত্রেই এসটিএফ-এর কয়েকটি দল হানা দেয় ভিনরাজ্য ৷ মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়ে আব্দুর রাকিব কুরেশি । গোয়েন্দাদের দাবি, রাজ্যের বেকার যুবকদের মগজ ধলাই করে আইএস জঙ্গি সংগঠনের হয়ে নাম লেখানোই ছিল ধৃতদের উদ্দেশ্য ৷ লক্ষ্য ছিল এরাজ্যে জঙ্গি স্লিপার সেলগুলিকে চাঙ্গা করে তোলা ৷