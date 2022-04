কলকাতা, 18 এপ্রিল : কলকাতায় এবার রাস্তা পারাপারের সময় বিপদ এড়াতে তৈরি হবে রিফিউজি আইল্যান্ড (To avoid accident Refuge Island to set up at multiple crossings in Kolkata) । বিদেশে এইরকম রিফিউজি আইল্যান্ড দেখা যায় সচরাচর ৷ বিষেশত ব্রিটেনে ৷

ঠিক কী এই রিফিউজি আইল্যান্ড (Refuge Island) ?

প্রায়শই দেখা যায় বড় রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং মেনে পার হতে গেলেও আচমকাই সিগনাল খুলে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে । অনেক সময় একদম কান ঘেঁষে বিপদ চলে যায় । সেই দুর্ঘটনা এড়াতেই এবার জেব্রা ক্রসিং বা লাগোয়া তৈরি হচ্ছে সামান্য উঁচু প্ল্যাটফর্ম । যেখানে দাঁড়ালে দু’পাশ দিয়ে গাড়ি গেলেও আপনি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবেন । সেটাই হল রিফিউজি আইল্যান্ড ৷

রিফিউজি আইল্যান্ড তৈরি হলে সব থেকে বেশি উপকৃত হবেন বৃদ্ধ, বিশেষ সক্ষম মানুষজন । কলকাতা পৌরনিগম (KMC) সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের তরফে শহরের 28টি জোন চিহ্নিত করা হয়েছে । শহরের 13টি ট্রাফিক গার্ড এলাকার মধ্যে এই 28টি জায়গা চিহ্নিত করেছে লালবাজার । কলকাতা পৌরনিগমের কাছে সেই 28 জায়গার তালিকা পাঠানো হয়েছে । কিভাবে এই আইল্যান্ড তৈরি করা যায়, পৌরনিগমের সঙ্গে লালবাজার সেই নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ।

এমন রিফিউজি আইল্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা চলছে

28 টি জায়গার মধ্যে 3 টি রাস্তা রয়েছে বাইপাসে কেএমডিএ এলাকায় । চিত্তরঞ্জন অ্যভিনিউ এবং মহাত্মা গান্ধি রোড ক্রসিং, জে এম অ্যাভিনিউ এবং শ্যামবাজার স্ট্রিট ক্রসিং, ডোরিনা ক্রসিং, ইএম বাইপাস এবং পাটুলি ক্রসিং, এক্সাইড ক্রসিং, টেগর পার্ক এবং ইএম বাইপাস ক্রসিং, রুবি কানেক্টর, বিবেকানন্দ রোড এবং এ পি সি রোড ক্রসিং (মানিকতলা), ফুলবাগান ক্রসিং, শরৎ বোস রোডের উপর মিন্টো পার্ক ক্রসিং, ই এম বাইপাস এবং মানিকতলা মেন রোড ক্রসিং-সহ শহরের একাধিক রাস্তার ক্রসিং নির্দিষ্ট করা হয়েছে রিফিউজি আইল্যান্ড করার জন্য ।

