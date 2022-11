কলকাতা, 28 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ রবিবার মালদার রতুয়ার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে 'দুর্যোধন' ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'দুঃশাসন' বলে সম্বোধন করেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র (controversial comment of Sabitri Mitra on PM Modi)৷ তাঁর এই মন্তব্যের পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ সাবিত্রী মিত্রর মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার বিধানসভাতেও বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা (protest of BJP MLAs against Sabitri Mitra in Assembly) ৷

সাবিত্রী মিত্রের ছবি নিয়ে এদিন বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখান শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলরা ৷ বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নিয়ে তৃণমূল বিধায়কের লজ্জাজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনবেন বিজেপি-র মহিলা বিধায়করা ৷ অগ্নিমিত্রা পল দাবি করেছেন, ক্ষমা চাইতে হবে সাবিত্রী মিত্রকে (TMC MLA Sabitri Mitra)৷

রবিবার সাবিত্রী মিত্র রতুয়ার সভায় বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শূর্পণখা ৷ কিন্তু শূর্পণখা হওয়া ভাগ্যের কথা ৷ কারণ, রাবণের মতো মহাপণ্ডিত কেউ ছিল না৷ আপনারা ইতিহাস জানেন না ৷ একমাত্র রামের হাতে মৃত্যুবরণ করার জন্যই রাবণকে সীতাহরণ করতে হয়েছিল ৷ এরপর হিরণ্যকশিপু হয়েছিল, কংস হয়েছিল ৷ রাবণের তিনবার জন্ম হয়েছিল ৷ এসব ওঁরা জানেন না ৷ মমতাদিদিকে যদি আপনি শূর্পণখা বলেন, তাহলে অমিত শাহজিকে, মোদিজিকে, পশ্চিম বাংলায় বিজেপির আরও যাঁরা নেতা রয়েছেন, তাঁদের আমি দুর্যোধন আর দুঃশাসন বলব ৷ খালি স্ত্রীদের বস্ত্রহরণ করা ছাড়া আপনাদের কোনও কাজ নেই ৷ হাথরাসে আপনারা যে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করলেন, সেই মেয়েটির পরিবারের এখন কী অবস্থা ৷ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুজরাতের লোকেরা ইংরেজদের অস্ত্র সাপ্লাই দিয়েছে ৷ আর এখন সেই গুজরাতিরা প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতমাতা কি জয় বলছে ৷ এদের সেকথা বলার কোনও অধিকার নেই ৷”