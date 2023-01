কলকাতা, 13 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে রাজ্যে ৷ সেই অভিযোগের তদন্ত করতে বাংলায় এসেছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল ৷ অথচ এই প্রকল্পের টাকা এখনও দেয়নি মোদি সরকার ৷ তাই আবাস যোজনা নিয়ে নতুন করে সংকটে রাজ্য ৷ নবান্নের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের শর্ত মেনে আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি করা হলেও বরাদ্দ অর্থ পায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ ফলে সমস্যায় আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির এই প্রকল্পটি ৷ রাজ্য প্রশাসনের একটা অংশের দাবি, কৌশলে টাকা আটকে দেওয়াটা আসলে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে 'ভাতে মারার চক্রান্ত' (West Bengal Government alleges of not getting allocation money of PM Awas Yojana) ৷

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে (Pradhan Mantri Awas Yojana) বরাদ্দের 60 শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকিটার ভার রাজ্যের ৷ দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার পর শেষ মুহূর্তে রাজ্যের জন্য আবাস যোজনায় বরাদ্দের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তাতে জানানো হয়েছিল, নির্দিষ্ট শর্ত মেনে 11 লক্ষ উপভোক্তার জন্য বাড়ি তৈরির বরাদ্দ দেওয়া হবে ৷ নানা ঘটনা প্রবাহের পর বছরের শেষ বেলায় অর্থাৎ গত 24 নভেম্বর রাজ্যকে 11 লক্ষ 43 হাজার 488 টি বাড়ির জন্য 8 হাজার 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু নতুন বছরেও বরাদ্দ করা টাকা রাজ্যকে দেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী রাজ্যের অংশ অর্থাৎ 4 হাজার 800 কোটি টাকা দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি রাজ্য প্রশাসনের ৷ এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে ৷ নির্ধারিত সময়সীমা 31 ডিসেম্বরের মধ্যে 11 লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দিলে তবেই কেন্দ্র টাকা পাঠাবে ৷ কিন্তু এরইমধ্যে জানুয়ারির 12 তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের 60 শতাংশ অর্থ ছাড়া হয়নি ৷ এভাবে ন্যায্য পাওনায় দেওয়ার ক্ষেত্রে 'অনাবশ্যক' দেরি করাকেই ভাতে মারার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছে নবান্ন ৷ সবমিলিয়ে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে রীতিমতো বেকায়দায় রাজ্য সরকার ।

আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Election 2023) ৷ তার আগে কীভাবে এই লক্ষ লক্ষ বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করা যাবে, সেটা এখন বড় প্রশ্ন ৷ এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার গোটা বিষয়টিকে রাজনীতির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিজের ভাগের টাকা না ছেড়ে প্রচার করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাড়ি দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু বাড়ির অনুমোদন দেওয়ার পরেও তার জন্য মানুষের কাছে টাকা না গেলে তাতে সমস্যা তৈরি হবে ৷" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বাস্তব এটাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ না ছাড়লে এই 11 লক্ষ মানুষের আবাস যোজনার বাড়ি কোনওভাবে করা সম্ভব নয় ৷ কারণ ইতিমধ্যে রাজ্য তার বরাদ্দের অর্থ দিয়ে দিয়েছে ৷" জানা গিয়েছে, এই বিষয়টিকে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে রাজ্য ৷ তবে চিঠির জবাব আসেনি ৷

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "একদিকে প্রচার চলছে কেন্দ্রের টাকায় আবাস যোজনার বাড়ি হচ্ছে অথচ কেন্দ্র নিজেই টাকা দিচ্ছে না ৷ এটা আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের সুকৌশলে রাজ্যকে বেকায়দায় ফেলার প্রয়াস ৷ রাজনীতি করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷" তিনি এ প্রশ্নও তুলেছেন, "টাকা না দিয়ে কেন পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে রাজনীতির শিরোনাম করা হচ্ছে ? কেন্দ্র আগে টাকা দিক, তারপরে সেই টাকার হিসাব নিক ৷ আর আবাস নিয়ে এই ধরনের রাজনীতি বন্ধ হোক ।" প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় একজন উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা জমা হয় ৷ এখানেই বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে বরাদ্দ হওয়া ঘরগুলি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব !

