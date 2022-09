কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: সামনেই শুরু হচ্ছে পুজোর মরশুম ৷ এই সময় কীভাবে বিদ্য়ুৎ পরিষেবা বণ্টন করা হবে, তা জানাতে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস(Power Minister Aroop Biswas Speaks about power supply and connection during puja time)৷ সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও কালীপুজোয় বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত একাধিক তথ্য জানান তিনি(Aroop Biswas on Durga puja power supply)। তাঁর জানানো পুজোর সময়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও সংযোগ সংক্রান্ত তথ্যগুলি নিম্নে দেওয়া হল :



1. দুর্গাপুজোর জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া যাবে 25 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত ৷



2. লক্ষ্মীপুজোর জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া যাবে 9 থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত ৷



3. কালীপুজোর জন্য নেওয়া যাবে 20 থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত ৷



4. 2011 সালে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছিল 20 হাজার 970টি পুজো, 2021 সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 40 হাজার 124টি ৷

আরও পড়ুন : 3 মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর আশ্বাস রাজ্যের

5. মোট 1 হাজার 536টি বিদ্যুৎ বিভাগের অফিস 24 ঘণ্টা খোলা থাকবে । এই সময় 7 হাজার 71 জন অফিসার, 12 হাজার 574 জন স্থায়ী কর্মী-সহ 50 হাজার 199 জন অস্থায়ী কর্মীও থাকবে ।



6. এই সময় 1 হাজার 490টি এলটি মোবাইল ভ্যান থাকবে । এছাড়া 873টি এইচডি মোবাইল ভ্যান থাকবে । ইতিমধ্যেই কন্ট্রোল রুম খোলা রয়েছে । এই কন্ট্রোলরুমের দু'টির নম্বর হল 8900793503 ও 8900793504 ৷



7. প্রত্যেক পুজো কমিটির কাছে আবেদন তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ চাওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনও লাইসেন্স প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে আবেদন করান । তবে এটি বাধ্যতামূলক নয় ।



8. এখনও পর্যন্ত কোনও পুজো কমিটি বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন চায়নি ।

আরও পড়ুন : লক্ষাধিক টাকার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া! সন্ধে হলেই ডুবছে বিদ্যাসাগরের গ্রাম