কলকাতা, 8 অক্টোবর: দশমীর রাতে উন্মত্ত অবস্থায় অয়ন তাঁর বান্ধবী এবং বান্ধবীর মাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে । পরে দিদির সম্মান এবং মায়ের সম্মান রক্ষার্থেই অয়নকে বাধা দেয় অয়নের বান্ধবীর ভাই । হরিদেবপুরে তরুণ অয়ন খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এই তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে (Ayan was murdered to protect his girl friend and her mother) ।

জানা গিয়েছে, দশমীর দিন 5 অক্টোবর রাত 12টা নাগাদ বান্ধবীর বাড়িতে পৌঁছন অয়ন । অভিযোগ, সেই সময় অয়ন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল । একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে অয়ন তাঁর বান্ধবীর মায়ের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরপর অয়ন তাঁর বান্ধবীর মাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতে থাকে । সেই সময় অয়নের বান্ধবী চলে আসায় বিরক্তি প্রকাশ করে বান্ধবীর উপর চড়াও হন তিনি । বান্ধবীর মা এবং বান্ধবীকে ব্যাপক মারধরের চেষ্টা করেন অয়ন । তদন্তে এমনটা জানতে পেরেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, এরপর অয়নের বান্ধবী চিৎকার করলে বান্ধবীর ভাই ঘরে ঢুকে গোটা ঘটনাটি দেখেন । অয়নের মাথায় ভারী এবং ভোঁতা কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করে বান্ধবীর ভাই । মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে অয়ন । এরপরে অয়নকে একাধিক বার ডাকাডাকি করা হলেও তিনি কোনও সাড়া দেননি । রীতিমতো ঠাণ্ডা মাথায় অয়নকে রক্তাক্ত অবস্থায় অন্য ঘরে নিয়ে যায় তাঁর বান্ধবীর ভাই ৷ মা ও অয়নের বান্ধবীও সঙ্গে ছিল । ঘটনাস্থলে আসে বান্ধবীর বাবা দীপক জানা । এরপর লাশ গায়েব করে দেওয়ার গোটা প্ল্যান সাজায় বান্ধবীর বাবাই ।

কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ অয়নের বান্ধবীর ভাই তার দুই বন্ধুকে ডেকে দু'হাজার টাকার বিনিময় দক্ষিণ কলকাতার কুঁদঘাট থেকে একটি ছোটা গাড়ি ভাড়া করে । সেই গাড়িচালককে বলা হয় কিছু জিনিস এই ব্যাগে রয়েছে । কিন্তু গোটা ব্যাপারটি গাড়িচালক বুঝে গেলে তাকেও অতিরিক্ত টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে অয়নের বান্ধবীর বাবা দীপক জানা । রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের কাটকোলির কাছে একটি নির্জন জায়গায় অয়নের লাশ একটি বস্তায় মুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ।

হরিদেবপুর কাণ্ডে মৃত তরুণ অয়নের বান্ধবীর বাবাকে এবং গাড়িচালককে গ্রেফতার করে হরিদেবপুর থানার পুলিশ । এই নিয়ে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল 6 । আগেই অয়নের বান্ধবী এবং তাঁর মা ও ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পরে বান্ধবীর বাবাকেও থানায় নিয়ে এসে জেরার পর গ্রেফতার করে পুলিশ ।

