কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় সম্পত্তি এবং কোম্পানিতে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে শেয়ার হস্তান্তর করতে কার্যত তাঁকে চাপ দিয়ে বাধ্য করা হয়(Partha Chatterjee is accused of forcing Arpita Mukherjee to Hand Over the Property)। আর এই বাধ্য করানোর নেপথ্যে সরাসরি রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় । কিন্তু কোম্পানিতে শেয়ার হস্তান্তরে অর্পিতার নাম লিপিবদ্ধ করাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একজন ঘনিষ্ঠ । আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে জেরা করে এমনই তথ্য পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা । ইডি সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একজন হিসাবরক্ষক ।

ইডির গোয়েন্দাদের কাছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী-র মৃত্যুর পর ওই হিসাবরক্ষক অর্পিতাকে কার্যত চাপ দিয়ে বলেন যেহেতু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে বিদেশে থাকেন ফলে তিনি দেশে ফিরে আসার পর ফের সমস্ত কোম্পানির শেয়ার থেকে অর্পিতার নাম তুলে দেওয়া হবে । কিন্তু ততদিন সমস্ত কোম্পানির শেয়ারে নাম থাকবে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের(Partha is accused forcing Arpita to Hand Over Property)।



ইতিমধ্যেই এই বিস্ফোরক তথ্য অপার প্রথম চার্জশিটের মাধ্যমে তুলে ধরেছে ইডি(Partha Arpita News Update)। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে পার্থ এবং তার ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে বিপুল অঙ্কের টাকা ও সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । পাশাপাশি পার্থ এবং অর্পিতা একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম গোয়া এবং থাইল্যান্ড ৷ চার্জশিটে এমনই দাবি ইডির ।

