কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: কলকাতায় মেসি (Messi in Kolkata) ! তাও আবার বিশ্বকাপের মরশুমে ৷ এও সম্ভব ? হ্যাঁ আবার নাও ৷ তবে, এই মেসি লিওনেল নন ৷ কলকাতার একটি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া একরত্তি ৷ যার জন্মের পর বাবা-মা নাম রেখেছেন মেসি (Parent Named The Newborn is Messi in Kolkata) ৷ বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে তিলত্তমা ৷ কোন দলের হাতে উঠবে সোনার কাপ ? শুক্রবার সন্ধ্যে ও রাতের দুই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামছে বাঙালির দুই প্রাণের দল ৷ প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল এবং দ্বিতীয় ম্যাচে আর্জেন্তিনা ৷ তবে, ফুটবলপ্রেমী বাঙালি বসে আছে সেমি-ফাইনালে ব্রাজিল বনাম আর্জেন্তিনা দ্বৈরথের আশায় ৷ এবার বিশ্বকাপের মাঠের লড়াইয়ের বাইরে সমর্থকদের মধ্যে চলছে নামের লড়াই ৷

সম্প্রতি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাজেশ বিশ্বাস একটি সিজারিয়ান ডেলিভারি করান ৷ এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম হয় ৷ সেই সদ্যোজাতর বাবা-মা তাঁর নাম রেখেছেন ‘মেসি’ ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই মেসি-র মায়ের নাম সোনি গুপ্ত ৷ তিনি উত্তর কলকাতার আর্মহাস্ট স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা ৷ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ন’মাস কুড়ি দিনের মাথায় তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সোনি ৷

চিকিৎসক জানিয়েছেন, শিশু মেসি-র মা-বাবা দু’জনেই ফুটবল ভক্ত ৷ ডেলিভারির সময়ে পেটের মধ্যে বারবার কিক মারছিল শিশুটি ৷ চিকিৎসকের বক্তব‌্য, ‘‘ডেলিভারির টাইমে প্রায় কুড়িবার কিক মারে বাচ্চাটি ৷ আমরা বাবাকে জানাই ৷ পেটের ভিতর শিশুর ‘কিক’ ৷ 5 ঘণ্টা বেশ যন্ত্রণাই হয়েছে মায়ের ৷ তবে, সদ্যোজাত জন্মানোর পর একগাল হাসি মা-বাবার মুখে ৷’’ সোনির স্বামী বলেন, ‘‘আমি নিজে আর্জেন্তিনার পাগল ভক্ত ৷ আমার ছেলে মেসি না হয়ে যায় না ৷’’ যা শুনে মুচকি হেসেছেন সার্জেন চিকিৎসক রাজেশ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, ‘‘অস্ত্রোপচার কঠিন ছিল ৷ হিমোগ্লোবিন 7.8 থাকায় ইলেক্ট্রোকটারি ব‌্যবহার করেছি ৷ এতে রক্তক্ষরণ অনেক কম হয় ৷ তবে, মেসি আপাতত সম্পূর্ণ সুস্থ ৷

তবে শুধু এই ঘটনাই নয় ৷ সম্প্রতি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জন্ম হয় এক শিশুর ৷ সেই শিশুর নামকরণ হয়েছে দিয়েগো মারাদোনার নামে ৷ কলকাতা মেডিক‌্যাল কলেজের স্ত্রীরোগ বিভাগের শল‌্য চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কা স‌্যানাল জানিয়েছেন, ফুটবলারদের নামে নাম রাখার হিড়িক সেখানেও। মা-বাবারা সদ্যোজাতর নাম রাখছেন ফুটবলারদের নামে ৷ লিওনেল মেসি (Lionel Messi) কিংবা মারাদোনার নামই প্রাধান‌্য পাচ্ছে সেখানে ৷ অতএব, বলা যায় নামকরণের ময়দানে আর্জেন্তিনা বাজিমাত করছে ৷