কলকাতা, 31 অগস্ট: বিতর্কিত মন্তব্যের কোপে এবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে ত্যাজ্যপুত্র বলার মামলায় আগামী 22 সেপ্টেম্বর নগর দায়রা আদালতে শুভেন্দু অধিকারীকে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ(orders to Suvendu Adhikari appear in the city sessions Court)। হাজিরা এড়াতে জোর সওয়াল করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীরা । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । আগামী 22 সেপ্টেম্বর তাঁকে আদালতে আসতেই হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় ।



ত্যাজ্যপুত্রের মতো বিতর্কিত মন্তব্যের পর কুণাল ঘোষ নগর দায়রা আদালতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করেছিলেন । সেই মামলাতে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, যেহেতু তিনি মেদিনীপুরে কাঁথিতে থাকেন তাই সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় হাজিরা দিতে আসতে হবে । সেই কারণে আদালত যেন ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ না দেয় ।

উলটো দিকে কুণাল ঘোষের আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী আদালতে জানান, শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা । তিনি প্রতিদিন বিধানসভায় আসেন । বিধানসভা থেকে নগর দায়রা আদালতের দূরত্ব কত তা সবাই জানে । তাই এইভাবে আদালতকে আবমাননা যাতে কেউ না-করতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করা হোক ।

এই যুক্তি শোনার পরই নগর দায়রা আদালতের বিচারক নির্দেশ দেন আগামী 22 সেপ্টেম্বর শুভেন্দু অধিকারীকে নগর দায়রা আদালতে সশরীরে হাজির হতে হবে(orders to Suvendu Adhikari appear in court)।

