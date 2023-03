কলকাতা, 2 মার্চ: ক্রমশ রাজ্যে বাড়ছে অ্যাডিনো ভাইরাস ও তার কবলে পড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা । মৃতদের পরিবারের অভিযোগ, অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণের ফলেই এই ঘটনা বাড়ছে (Adenovirus in West Bengal)। একইসঙ্গে অভিযোগ উঠছে, রাজ্যের করুণ অবস্থা ঢাকতে অ্য়াডিনো ভাইরাস নয়, ডেথ সার্টিফিকেটে নিউমোনিয়ার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অ্যাডিনো ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এখনও পর্যন্ত 12টি কেসের মধ্যে মাত্র 2টি অ্যাডিনো ভাইরাসের হদিশ পাওয়া গিয়েছে । নিউমোনিয়ার সংক্রমণের কবলেই পড়ছে বেশিরভাগ শিশু। কো-মর্বিডিটির কারণেই মৃত্যু বাড়ছে । যদিও রাজ্যের তরফে 5000 বেড, 600 শিশু চিকিৎসক তৈরি রয়েছেন। রাজ্য প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছে । হেল্পলাইন নম্বর খোলা হয়েছে (State is ready to Prevent Adenovirus says Mamata Banerjee) ।"

24 ঘণ্টার হেল্পলাইন নম্বর: 1800 313 444222

একইসঙ্গে তিনি জানান, বেসরকারি হাসপাতালগুলি এই আতঙ্কের পরিস্থিতি আরও বেশি করে তৈরি করছে । সুতরাং, ভয় না-পেয়ে যে কোনও তথ্যের জন্য রাজ্যের বা স্বাস্থ্য দফতরের পোর্টালে নজর রাখুন । গুরুতর অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের ঝুঁকি এক্ষেত্রে বেশি ৷ ফলে শিশুর অতিরিক্ত যত্ন নিন । রেফারের ক্ষেত্রেও এদিন বিভিন্ন হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ।

আগেই স্বাস্থ্য দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও গা-ছাড়া মনোভাব বরদাস্ত করবে না নবান্ন । মঙ্গলবার স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে নবান্নে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর সক্রিয়তার কারণেই স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে অ্যাডিনো ভাইরাস নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় (Nothing to Worry about Adenovirus says Mamata Banerjee ) ।

নবান্নের তরফ থেকে ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে গত মাসে 5 হাজার 213টি অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনের কেস পাওয়া গিয়েছে । তথ্য বলছে, অ্যাডিনো ভাইরাসের কারণে সরকারি হাসপাতালে 12টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ রাজ্যের 121টি হাসপাতালে 5 হাজারটিরও বেশি শয্যা প্রস্তুত রয়েছে । একইসঙ্গে জানান হয়েছে, রাজ্যজুড়ে অসুস্থ নবজাতকদের চিকিৎসার জন্য 2476টি শয্যা তৈরি রয়েছে ৷ 600 জন শিশু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন রাজ্যে ।

আরও পড়ুন: অ্যাডিনো ভাইরাসে আতঙ্ক ও মৃত্যুর মাঝেই তৎপর মুখ্যমন্ত্রী, নয়া নির্দেশ প্রশাসনকে