পার্থর চিত্রনাট্য দুর্বল

কলকাতা, 23 মার্চ: আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে দিয়ে বলিয়েছে তৃণমূল । এই অভিযোগ তুলে গোটা ঘটনাকে অত্য়ন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য় বলে বৃহস্পতিবার পালটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । পাশাপাশি 'নো ভোট টু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' স্লোগানও তুললেন বিরোধী দলনেতা।

2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'নো ভোট টু বিজেপি' (No Vote to BJP) এই স্লোগান তুলেছিল বিরোধীরা। এবার তারই পালটা 'নো ভোট টু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' (No Vote to Mamata) স্লোগান তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্য়দিকে এদিন সকালে আলিপুর আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পর বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের সামনে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ডিপিএসসি'র আমি কী ছিলাম ? খুবই দুর্বল চিত্রনাট্য। এই চিত্রনাট্য জেলে থাকা সুদীপ্ত সেনকে দিয়েও লিখিয়েছিলেন। যেখানে সম্মানীয় বিমানবাবু থেকে শুরু করে আমার নামও ছিল।"

এদিন নাম না-করে তিনি কুণাল ঘোষকেও কটাক্ষ করেন। শুভেন্দু বলেন, "যে সারদা মামলায় সাড়ে তিন বছর জেল খেটেছেন, সেই ব্যক্তি এবং প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার দেবাশিস চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে সুপারের ঘরে গতকাল বিকেল 4টে থেকে 4.15 এর মধ্যে বৈঠক করেন। জেলের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হোক। সেটা দেখলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে ।" তিনি আরও দাবি করেন, জেলের ভিতরের বৈঠকের 30 মিনিট আগে কুণাল ঘোষের টুইট এবং তারপরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা কী করে মিলে গেল ?

অন্য়দিকে, এদিন শুভেন্দু অধিকারীর গলায় বিমান বসু সম্পর্কে প্রশংসাও শোনা গেল। শুভেন্দু বলেন, "তিনি এইসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের চেনেন। বিমান বসু এখনও পার্টি অফিসেই থাকেন। নিজে হাতে এখনও নিজের কাপড় নিজে কাচেন। তৃণমূল কংগ্রেস যে নোংরা রাজনীতি করছে, এটা রাজ্যের রাজনৈতিক পরম্পরা ছিল না।"

তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ব্রাত্য় বসুকে সরিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছিল যাতে তিনি এই দুর্নীতিগুলি করতে পারেন। জেলে থাকা কোনও ব্য়ক্তির বক্তব্যের কোন আইনত আধার থাকে না। তাই তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করবেন না বলেও জানান তিনি । শুভেন্দু বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছি, কেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না ? সারদা মামলায় সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2011 সালের নির্বাচনও হয়েছে সুদীপ্ত সেনের টাকায়।"

মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশা সফর নিয়েও এদিন খোঁচা দিয়েছেন শুভেন্দু । তিনি বলেন, "নবীন পট্টনায়কের উপর ভরসা রাখতে পারেন, উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো করে চেনেন। তাই রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেননি। নবীনবাবু অত বোকা লোক নন।"