কলকাতা, 8 জুন : 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষে নতুন কয়েন নিয়ে এল কেন্দ্রীয় সরকার । ইতিমধ্যেই নতুন মুদ্রার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার 40-টির বেশি কয়েন চেস্ট ব্রাঞ্চ থেকে দুই, পাঁচ, দশ এবং কুড়ি টাকার এই নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছে (New Coin of 20 Rupees Come in Kolkata Market)।

মঙ্গলবার সকালেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট শাখায় পৌঁছে দেওয়া হয় । এই কয়েনগুলি আগে থেকে বাজারে থাকলেও ফের তা নতুন নকশায় নতুনভাবে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করা হল । স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে এই মুদ্রা সংগ্রহ করার বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় । প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই এক লক্ষ টাকার নতুন মুদ্রা সংগ্রহ করেন গ্রাহকরা । দিনের শেষে পাঁচ লক্ষ টাকা বেশি নতুন মুদ্রা এই শাখা থেকে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে বিনিময়ের একাধিক পথ এবং ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন কমে যাচ্ছে । সেই ঝোঁক থেকে যাতে সাধারণ মানুষকে মুদ্রা ব্যবহারে উৎসাহিত করা যায়, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । স্বাধীনতার 75-তম বর্ষ উপলক্ষে এই মুদ্রা এক অর্থে স্মারকও বটে । অনেকেই এক লপ্তে বিরাট অঙ্কের টাকা নতুন মুদ্রার মাধ্যমে সংগ্রহ করেন এদিন । দেশের বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্ত, ঐতিহাসিক ক্ষণ ও বিখ্যাত মানুষের ছবি একাধিক সময়ে মুদ্রায় স্থান পেয়েছে । কিন্তু এবারের এই নতুন নকশার মুদ্রা যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন ৷ তাই তা সংগ্রহ করতে আগ্রহ প্রথম দিনেই যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ।

