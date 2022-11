কলকাতা,23 নভেম্বর: রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে বুধবার রাজভবনে শপথ নেবেন নয়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সকাল দশটায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা। থাকবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Along with her cabinet colleagues CM Mamata Banerjee will take part)।

গত বৃহস্পতিবারই এই প্রাক্তন আমলাকে রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নিয়োগের পরের দিন নতুন সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 21 কিংবা 23 নভেম্বর শপথ- অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব দেন। তখনই সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছিলেন, বুধবার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিতে চান । রাজ্যপাল হিসেবে নাম ঘোষণার পরই তিনি জানান, সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তিনি প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলতে চান।

রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় পা রাখেন সি ভি আনন্দ বোস। বিমানবন্দরে তাঁকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। বিমানবন্দরেই তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে রওনা হয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ রাজভবনে পৌঁছন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

কেরলের কোট্টায়াম জেলায় 1951 সালে জন্মগ্রহণ করেন সিভি আনন্দ বোস । অবসরপ্রাপ্ত এই আইএএস অফিসার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ব্যাঙ্ককর্মী হিসেবে। সেই সময় কলকাতায় চাকরি করতেন। পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল আগেই জানিয়েছেন, কলকাতা তাঁর প্রিয় এবং ভাল লাগার শহর। এমনকী রসগোল্লা খেতে যে ভালবাসেন তাও জানান তিনি।