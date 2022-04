কলকাতা, 1 এপ্রিল : এবার বদলে যেতে পারে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের হিপোক্রেটিক ওথ বা শপথ নেওয়ার প্রথা ৷ এর বদলে শুরু হতে পারে চড়ক শপথ (Medical oath might be replaced by Charak Shapath) ৷ সদ্য ভর্তি হওয়া ডাক্তারি পড়ুয়ারাদের পড়াশোনা শুরু করতে হবে চড়ক শপথ দিয়ে । চড়ক শপথকে মান্যতা দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন । তবে কবে থেকে এই নিয়ম লাগু হবে তা এখনও জানা যায়নি । তবে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারির কথা জানা গিয়েছে ৷

এই বিষয়টিকে নিয়ে স্বাস্থ্য মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে । সূত্রের খবর, মেডিক্যাল কমিশনের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের পঠন পাঠনের প্রথম দিনেই নিতে হবে এই শপথ । হিপোক্রেটিক ওথের বদলে চড়ক শপথের এই বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছে ৷ ডাক্তারি পাঠক্রমেও গৈরিকীকরণের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল ৷ প্রতিবাদও হয়েছে ৷

আয়ুর্বেদের জনক আচার্য চড়ক । তাই যোগ ব্যায়ামকেও চিকিৎসা সিলেবাসে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । যোগ নিয়ে ফাউন্ডেশন কোর্স পড়তে হবে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের ৷ এমনকি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পঠনপাঠনের শুরুতে 10 দিন এক ঘণ্টা করে যোগ ব্যায়াম করতে হবে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের ৷ প্রতিবাদ সত্বেও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন চড়ক শপথ নিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও মাথাচাড়া দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷